Bakan Pakdemirli: Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'de akşama kadar sürmesini bekliyoruz

Bakan Pakdemirli: Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'de akşama kadar sürmesini bekliyoruz

Trabzon, Giresun, Artvin ve Rize çevreleri ile ilçelerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, Rize ve Artvin'in sahil kesimi ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli, Trabzon'un doğu ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı öngörülüyor.



Meydana gelebilecek sel, heyelan, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

YAĞIŞLARIN TRABZON, RİZE VE ARTVİN'DE AKŞAMA KADAR SÜRMESİNİ BEKLİYORUZ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da dün 16.00- 21.00 saatlerinde şiddetlenen yağışın 5 saatlik periyotta yer yer metrekare başına 100 kilogramı aştığını, bölgedeki yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'de akşama kadar sürmesini beklediklerini açıkladı.



Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Arama- kurtarma faaliyetleri için tüm ekiplerin seferber durumda olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bölgedeki gelişmeleri ilgili birimlerimizle yakından takip ediyoruz. Giresun’da dün sabah saatlerinden itibaren görülen gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde etkili oldu. 16.00-21.00 aralığında şiddetlenen yağış 5 saatlik periyotta yer yer metrekare başına 100 kilogramı aşmıştır. Bölgedeki yağışların Trabzon, Rize ve Artvin’de pazar akşamına kadar sürmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın, üreticilerimizin daha tedbirli olması ve hassasiyet göstermesi özellikle önem arz ediyor."

KURUM VE PAKDEMİRLİ SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI GİRESUN'A GİDİYOR



Çevre ve Şehircilik ve Tarım ve Orman Bakanlıklarından yapılan açıklamada, Bakanlarve'nin şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı bölgelerde incelemede bulunmak üzere Giresun'a hareket ettiği bildirildi.

DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETMİŞTİR



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'da devletin yaraları sarmak için tüm imkanları seferber ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Giresun'daki sel ve heyelanlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında, sel nedeniyle hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diledi.

Kaybolan vatandaşları arama çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Oktay, "Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir." ifadesini kullandı.