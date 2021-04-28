Bakan Koca'dan mutant virüs uyarısı

Bakan Koca, koronavirüs salgınında mutant virüslere ilişkin uyarıda bulunarak, İstanbul'da 5 kişide Hindistan varyantının gözlendiğini bildirdi. Bakan Koca Rus aşısı Sputnik V'ye ilişkin olarak da ilk sevkiyatın mayıs ayında gerçekleşeceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadelede uygulanan Biontech aşısının iki dozunun arasındaki sürenin 6-8 hafta olmasına karar verildiğini bildirdi.

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, tüm dünya ile birlikte salgın boyunca ağır bedeller ödediklerini, yeni bir dünya düzenine sert ve hazırlıksız bir geçiş dönemi yaşadıklarını belirtti.