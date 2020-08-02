Bakan Koca tatilcileri uyardı! Tatilde dikkatli olalım

02 Ağustos 2020 Pazar 13:34:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2020 Pazar 13:52:00
Bakan Koca uyardı! Birinci dalga sahillere indi, tatilde dikkatli olalım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahillerde artan tatilci yoğunluğu üzerine COVID-19 uyarısı yaptı. Koca, 'Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım' dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahil bölgelerinde yaşanan yoğunluğa ilişikin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.
Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 2, 2020
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