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27 Ağustos 2020 Perşembe 19:10:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2020 Perşembe 19:21:00

Bakan Koca: 1491 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 26 kişi hayatını kaybetti

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Koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan bilgilere göre; "Türkiye'de son 24 saatte 1491 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 26 kişi hayatını kaybetti." belirtildi.

Türkiye'de son 24 saatte bin 491 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 263 bin 998, can kaybı 6 bin 209 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarını eksiksiz uygulayarak virüsü yeneceğiz" dedi.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 test sonuçlarını belirleyen en önemli etken, tedbirlerdir. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını eksiksiz uygulayarak virüsü yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 106 bin 111 test yapıldı. Bu kapsamda 1491 kişiye KOVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 26 hasta vefat etti, 995 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 6 milyon 727 bin 860, toplam vaka sayısı 263 bin 998, toplam vefat sayısı 6 bin 209, toplam ağır hasta sayısı 862 , hastalarda zatüre oranı %7,3, toplam iyileşen hasta sayısı ise 240 bin 792 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak.” dedi.

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