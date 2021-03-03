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03 Mart 2021 Çarşamba 22:57:00 - Güncelleme:03 Mart 2021 Çarşamba 22:57:00

Bakan Koca: Risk haritası 15 günde bir yayınlanacak

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz. Risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz. Risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"Veriler hafta sonu paylaşılacak, tedbirler 15 gün aralarla hafta başında uygulamaya geçecektir. Yüksek vaka sayılarımız hala hayatımızı olağan akışına kavuşturma umudumuzun önünde bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Aşılama programının hastane yükümüzün sabit seyri, hastalığın şiddetinin azalması hususunda hissedilir etkisi olduğunu memnuniyetle izliyoruz."

Koca, tedbirlerin mutasyon için de geçerli ve etkili olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Mutant virüslerin gittikçe daha yaygın görülmesi ve bulaştırıcılığının artması ihtimal dahilinde."

Aşı temin sürecine paralel olarak vatandaş aşılanmalarının programlı şekilde devam edeceğini aktaran Koca, "Aşı stratejimiz ve tercihlerimizle küresel düzeyde süreci en başarılı şekilde yürüten ülkeler arasındayız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Fahrettin Koca sağlık bakanı 7 günlük vaka
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