Bakan Kasapoğlu: 2021-2022 döneminde 556 bin öğrenciyi yurtlara yerleştirdik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığının 2022 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Eleştirilere cevap veren Kasapoğlu, sözlerine şöyle başladı:

"Maalesef siyasetin kör tarzını hala ortaya koymaya çalışan bir anlayış da var. Bizim kültürümüz, yiğidi öldür hakkını yemedir. Hem yiğidi öldüreceksiniz hem de hakkını gasbedeceksiniz. Bunun vicdanen ne kutlu medeniyetimizde ne de insanlık kitabında yeri yok. Bizim derdimiz, davamız, gayretimiz milletimizin mutluluğudur. Ne tür kulplar takarlarsa taksınlar, ne tür engeller çıkarırlarsa çıkarsınlar, millete hizmet için Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde millet için çözüm üretmeye, adaletli şekilde kalkınma mücadelemize devam edeceğiz."

Türkiye'de 3 milyon 800 bin örgün öğrenim gören öğrenci olduğunu aktaran Kasapoğlu, "2 milyonu kendi ilinde yaşıyor. 1 milyon 800 bin öğrenci dışarıda okuyor. 8 milyon öğrenci adına yurt konusunu gündeme getirenleri cehaletle ifade etmek mümkün değil. Cehalet sonucu olmasını arzu ederim ama kötü niyet gördüm. Bazı şeylerin idrak edilmemesini gördüm." diye konuştu.

Her sorunun cevabını ilgililere hassasiyetle ulaştıracaklarını dile getiren Kasapoğlu, "2019-2020 döneminde toplam 314 bin kişi yerleştirdik yurtlara. 2021-2022 döneminde 556 bin kişiyi yerleştirdik. 241 bin ekstra öğrenci yerleştirdik. Bu bakanlık olarak pandemi sürecinde durmadığımızı gösterir. Her gün yeni yurtlar açılıyor." ifadelerini kullandı.

YURTLARLA İLGİLİ FOTOĞRAFLAR GÖSTEREN KASAPOĞLU, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"ODTÜ'de güzel bir alan tahsis etmiştik öğrencilere. Bu yurdu da yapsaydık 2 bin 500 kapasite daha gençlerin hizmetinde olacaktı ama bunu sizler engellediniz. Bunu Ankara kamuoyuna, gençlerimize ve ülkemizin vicdanına bırakıyorum. Halkımız 2023'te iradesini güçlü bir şekilde ortaya koyacaktır. Sadece Ankara değil, ülkenin muhtelif illerinde ruhsat vermeyen belediyeler mi ararsınız, kanalizasyonu döşemeyen belediyeler mi ararsınız... Suyunu, kanalizasyonunu bağlayın, gelin işi kolay kılalım. Bu dünya kimseye kalmaz."

"YANLIŞ YAPAN BİR VAKIF VEYA DERNEK VARSA YARGI VAR HESABINI SORARSINIZ"

Komisyonda sabahtan beri vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının düşmanlığının yapıldığını belirten Kasapoğlu, "Yanlış yapan bir vakıf veya dernek varsa yargı var hesabını sorarsınız. Sivil toplum tüm dünyada önemli bir çalışma alanıdır. Bakanlık olarak tüm sivil toplum örgütleriyle ortak çalışma yapma gayreti içerisindeyiz. 28 Şubat'ın, darbe dönemlerinin mantığıyla sivil topluma, vakıflara, derneklere lütfen çamur atmayın." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti iktidarları olarak en güçlü kredi ve burs altyapısını kurduklarına dikkati çeken Kasapoğlu, "Dünyada başka böyle mükemmel bir burs ve kredi sistemi yok. 500 bine yakın öğrencimize sadece burs, isteyen her öğrencimize kredi veriyoruz. İnşallah bu yıl rakamları da güncelleyeceğiz." dedi.

Kasapoğlu, yasa dışı bahisle ilgili eleştirilere ilişkin, "Rakamlara bakarsınız yasa dışı bahsin azaldığını çok bariz bir şekilde görürsünüz. Gerek İçişleri Bakanlığının gerekse diğer güvenlik birimlerinin bu anlamdaki mücadelesini görmezden gelemeyiz. Yasa dışı bahis azaldığı için vergilenen yasal bahis de bu manada artış gösterdi. Çünkü onu kayıt altına aldık." yanıtını verdi.

Kasapoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın eleştirilerini "Kendisi gençlerden, annelerden, kadınlardan bahsetti. Kaç kere Diyarbakır annelerini ziyaret ettiniz. Kendisi maalesef şu anda yok burada, gitti. Gündeme getirdiği konuların, soruların cevaplarını burada kalıp dinlemesi gerekir. Diyarbakır annelerinin hasretiyle yandığı gençlerin konusunu hiç dert edinmiş mi?" diyerek cevapladı.

SAYIŞTAY RAPORLARIYLA İLGİLİ ELEŞTİRİLERE CEVAP

Milletvekillerinin Sayıştay raporlarıyla alakalı sorularına da cevap veren Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün gelirler bankacılık sistemi üzerinden tahsil edilmekte olup uygun olarak bir kamu bankasından Ziraat Bankası'ndan gerçekleştirilir. Sorularınızdan biri buydu. Tahsis edilen gelirler istisnasız bir şekilde hem bankacılık sisteminde hem de Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gençlik ve Spor Bakanlığı Maliye Saymanlığında kayıt altına alınır. Bankalar aracılığıyla tahsil edilen gelirle muhasebe kayıtları arasında hiçbir uyumsuzluk söz konusu değildir. Gelirler hazineye intikal ettiği anda bakanlık merkez saymanlığı kayıtlarına yansıyor ve buna uygun olarak mali tablolar oluşturuluyor. Sayıştay raporuna konu edilen eleştirilerinin nedeni, bankacılık sistemi üzerinden yapılan tahsilat ile bu tahsilatın hazineye aktarılma arasında geçen zaman farkıdır."

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, komisyon toplantısının bir bölümünü ise gençlerle birlikte takip etti.

Görüşmelerin ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçesi kabul edildi.