VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avrupa Parlamentosu dijital platformlara katı kurallar getirecek
Bakan Kasapoğlu: 2021-2022 döneminde 556 bin öğrenciyi yurtlara yerleştirdik
Barış Pınarı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Altun'dan 'güçlü ve büyük Türkiye' paylaşımı
Açık cezaevi hükümlülerinin COVID-19 izin süresi uzatılıyor
Almanya'da koronavirüs: Aşı olmayanlara yönelik tedbirler sıkılaştırıldı
Türkiye'de bugün 28 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı
Başkan Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
DSÖ ilk kez bir Kovid-19 antikor test kitine uluslararası lisans verdi
Bakanı Özer'den Öğretmenler Günü mesajı
Bakan Akar, Somali Genelkurmay başkanı Rage'yi kabul etti
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87 seviyesine ulaştı!
27 il için sarı uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Eski Bakan Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi
Dünya genelinde kovid-19 vakaları artıyor!
Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Ön koşulsuz hazırız
Kilosu 50 bin lira Safranı, at kılıyla taklit ediyorlar
Atlı terapiyle öfkesini yendi
Geleneksel el sanatlarıyla engelleri aşıyorlar
Uzay aracı ile asteroit çarpışacak
Yeni polisiye ekip
Demir 3 yaşında
Dizi hüsranı
Murat uğurlu geldi
24 Kasım 2021 Çarşamba 00:10:00 - Güncelleme:24 Kasım 2021 Çarşamba 00:10:00

Bakan Kasapoğlu: 2021-2022 döneminde 556 bin öğrenciyi yurtlara yerleştirdik

Kaynak: AA

ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "2019-2020 döneminde toplam 314 bin kişi yerleştirdik yurtlara. 2021-2022 döneminde 556 bin kişiyi yerleştirdik. 241 bin ekstra öğrenci yerleştirdik." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığının 2022 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Eleştirilere cevap veren Kasapoğlu, sözlerine şöyle başladı:

"Maalesef siyasetin kör tarzını hala ortaya koymaya çalışan bir anlayış da var. Bizim kültürümüz, yiğidi öldür hakkını yemedir. Hem yiğidi öldüreceksiniz hem de hakkını gasbedeceksiniz. Bunun vicdanen ne kutlu medeniyetimizde ne de insanlık kitabında yeri yok. Bizim derdimiz, davamız, gayretimiz milletimizin mutluluğudur. Ne tür kulplar takarlarsa taksınlar, ne tür engeller çıkarırlarsa çıkarsınlar, millete hizmet için Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde millet için çözüm üretmeye, adaletli şekilde kalkınma mücadelemize devam edeceğiz."

Türkiye'de 3 milyon 800 bin örgün öğrenim gören öğrenci olduğunu aktaran Kasapoğlu, "2 milyonu kendi ilinde yaşıyor. 1 milyon 800 bin öğrenci dışarıda okuyor. 8 milyon öğrenci adına yurt konusunu gündeme getirenleri cehaletle ifade etmek mümkün değil. Cehalet sonucu olmasını arzu ederim ama kötü niyet gördüm. Bazı şeylerin idrak edilmemesini gördüm." diye konuştu.

Her sorunun cevabını ilgililere hassasiyetle ulaştıracaklarını dile getiren Kasapoğlu, "2019-2020 döneminde toplam 314 bin kişi yerleştirdik yurtlara. 2021-2022 döneminde 556 bin kişiyi yerleştirdik. 241 bin ekstra öğrenci yerleştirdik. Bu bakanlık olarak pandemi sürecinde durmadığımızı gösterir. Her gün yeni yurtlar açılıyor." ifadelerini kullandı.

YURTLARLA İLGİLİ FOTOĞRAFLAR GÖSTEREN KASAPOĞLU, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"ODTÜ'de güzel bir alan tahsis etmiştik öğrencilere. Bu yurdu da yapsaydık 2 bin 500 kapasite daha gençlerin hizmetinde olacaktı ama bunu sizler engellediniz. Bunu Ankara kamuoyuna, gençlerimize ve ülkemizin vicdanına bırakıyorum. Halkımız 2023'te iradesini güçlü bir şekilde ortaya koyacaktır. Sadece Ankara değil, ülkenin muhtelif illerinde ruhsat vermeyen belediyeler mi ararsınız, kanalizasyonu döşemeyen belediyeler mi ararsınız... Suyunu, kanalizasyonunu bağlayın, gelin işi kolay kılalım. Bu dünya kimseye kalmaz."

"YANLIŞ YAPAN BİR VAKIF VEYA DERNEK VARSA YARGI VAR HESABINI SORARSINIZ"

Komisyonda sabahtan beri vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının düşmanlığının yapıldığını belirten Kasapoğlu, "Yanlış yapan bir vakıf veya dernek varsa yargı var hesabını sorarsınız. Sivil toplum tüm dünyada önemli bir çalışma alanıdır. Bakanlık olarak tüm sivil toplum örgütleriyle ortak çalışma yapma gayreti içerisindeyiz. 28 Şubat'ın, darbe dönemlerinin mantığıyla sivil topluma, vakıflara, derneklere lütfen çamur atmayın." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti iktidarları olarak en güçlü kredi ve burs altyapısını kurduklarına dikkati çeken Kasapoğlu, "Dünyada başka böyle mükemmel bir burs ve kredi sistemi yok. 500 bine yakın öğrencimize sadece burs, isteyen her öğrencimize kredi veriyoruz. İnşallah bu yıl rakamları da güncelleyeceğiz." dedi.

Kasapoğlu, yasa dışı bahisle ilgili eleştirilere ilişkin, "Rakamlara bakarsınız yasa dışı bahsin azaldığını çok bariz bir şekilde görürsünüz. Gerek İçişleri Bakanlığının gerekse diğer güvenlik birimlerinin bu anlamdaki mücadelesini görmezden gelemeyiz. Yasa dışı bahis azaldığı için vergilenen yasal bahis de bu manada artış gösterdi. Çünkü onu kayıt altına aldık." yanıtını verdi.

Kasapoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın eleştirilerini "Kendisi gençlerden, annelerden, kadınlardan bahsetti. Kaç kere Diyarbakır annelerini ziyaret ettiniz. Kendisi maalesef şu anda yok burada, gitti. Gündeme getirdiği konuların, soruların cevaplarını burada kalıp dinlemesi gerekir. Diyarbakır annelerinin hasretiyle yandığı gençlerin konusunu hiç dert edinmiş mi?" diyerek cevapladı.

SAYIŞTAY RAPORLARIYLA İLGİLİ ELEŞTİRİLERE CEVAP

Milletvekillerinin Sayıştay raporlarıyla alakalı sorularına da cevap veren Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün gelirler bankacılık sistemi üzerinden tahsil edilmekte olup uygun olarak bir kamu bankasından Ziraat Bankası'ndan gerçekleştirilir. Sorularınızdan biri buydu. Tahsis edilen gelirler istisnasız bir şekilde hem bankacılık sisteminde hem de Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gençlik ve Spor Bakanlığı Maliye Saymanlığında kayıt altına alınır. Bankalar aracılığıyla tahsil edilen gelirle muhasebe kayıtları arasında hiçbir uyumsuzluk söz konusu değildir. Gelirler hazineye intikal ettiği anda bakanlık merkez saymanlığı kayıtlarına yansıyor ve buna uygun olarak mali tablolar oluşturuluyor. Sayıştay raporuna konu edilen eleştirilerinin nedeni, bankacılık sistemi üzerinden yapılan tahsilat ile bu tahsilatın hazineye aktarılma arasında geçen zaman farkıdır."

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, komisyon toplantısının bir bölümünü ise gençlerle birlikte takip etti.

Görüşmelerin ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçesi kabul edildi.

Etiketler : kasapoğlu bakanlık tbmm
'Açık havada da maske takılmalı' uyarısı

'Açık havada da maske takılmalı' uyarısı
Kardeşlik Ödülleri

Kardeşlik Ödülleri
Latin Amerika çıkarması

Latin Amerika çıkarması
Şarkıcılığa terfi etti

Şarkıcılığa terfi etti
Teşkilat'a Yıldırım çarptı

Teşkilat'a Yıldırım çarptı
Dram istiyor

Dram istiyor
Hepsi grubu toplanmıyor

Hepsi grubu toplanmıyor
Defne'nin yerine Hande geldi

Defne'nin yerine Hande geldi
Sürahi Nine ekrana dönüyor

Sürahi Nine ekrana dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER