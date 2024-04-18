Bakan Fidan, Hollanda'ya gidiyor

2008 yılında imzalanan 'Türkiye-Hollanda İlişkilerinin Güçlendirilmesi ve Türkiye-Hollanda Konferansı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası' kapsamında iki ülkenin Dışişleri Bakanları başkanlığında dönüşümlü olarak düzenlenen Türkiye-Hollanda (Wittenburg) Konferansı'nın 10'uncusu, Hollanda'da gerçekleşecek.

Bakan Fidan, mevkidaşı Hanke Bruins Slot'un daveti üzerine konferansa katılmak üzere Hollanda'ya gidecek.

Fidan'ın Slot ile ikili görüşmesinde, siyasi ilişkiler değerlendirilecek ve Hollanda-Türk toplumunu ilgilendiren konular gündeme getirilecek. Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki beklentileri aktarılacak.

İŞ BİRLİĞİ İMKANLARI GÖRÜŞÜLECEK



İsrail-Filisin, Ukrayna ve Kıbrıs başta olmak üzere yakın bölgedeki gelişmeler ele alınacak. Fidan'ın, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi gibi konularda da Türkiye'nin beklentilerini aktarması öngörülüyor.

Konferansta Dışişleri Bakanlarının görüşmelerine ilaveten, iki ülkenin ilgili Bakanlık ve kurumları arasında teknik düzeyli çalışma grubu toplantıları icra edilecek.

Konferans kapsamında; 'Türkiye-AB ilişkileri', 'Hollanda Türk toplumu', 'Güvenlik, terörle mücadele', 'Düzensiz göç', 'Deprem sonrası yeniden yapılanma ve sürdürülebilir çözümler', 'Temiz enerjiye geçiş' başlıklarında 6 çalışma grubunda ele alınan konularda iş birliği imkanları görüşülecek.