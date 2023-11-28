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28 Kasım 2023 Salı 15:20:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 15:20:00

Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün yapılacak olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Fidan, bugün gerçekleştirilecek toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

NATO DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, toplantı kapsamında, "Ukrayna'da savaşın ve Gazze'deki insanlık dramının sürdüğü bir dönemde", Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, Balkanlar'daki gelişmelerin ele alınması ve Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun tertiplenmesinin planlandığı kaydedildi.

Etiketler : hakan fidan jens stoltenberg brüksel
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