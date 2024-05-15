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15 Mayıs 2024 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 13:30:00

Mülakat kaldırılacak mı?

Kaynak: IHA

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Biz mülakatın etkisini yüzde 50'ye düşürüyoruz. İlginç bir şekilde mülakata karşı çıkanlar, yüzde 100 mülakat etkili olsun diyorlar” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Öğretmene şiddete cezanın artırılması hakkında açıklamada bulunan Bakan Tekin, "Hapis cezalarının artırılması, erteleme taleplerinin reddedilmesi, özel okullardaki öğretmen arkadaşlarımızın aynı şekilde koruma altına alınması gibi yasal düzenleme yapılacak. Şunun altının çizilmesi lazım; bu konular salt yasal düzenlemeler ile çözülebilecek konular değil. Hep beraber toplumsal farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Sektördeki bütün paydaşlarımız, toplumun bütün katmanları ile farkındalık oluşturmamız gerekiyor" diye konuştu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun gelecek hafta Milli Eğitim Komisyonu'nun gündemine geleceğini belirten Tekin, TBMM Genel Kurulu gündemine gelmesini komisyondaki tartışmaların seyrinin belirleyeceğini kaydetti. Öğretmen atamalarında mülakatın tamamen kaldırılmasının gündemde olmadığını dile getiren Bakan Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımızın atanmasında şu anki mevcut duruma göre mülakat yüzde 100 etkili. Biz mülakatın etkisini yüzde 50'ye düşürüyoruz. İlginç bir şekilde mülakata karşı çıkanlar, yüzde 100 mülakat etkili olsun diyorlar. Biz yönetmeliğimizi yayınladık. Süreci ona göre işleteceğiz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : mülakat milli eğitim öğretmen
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