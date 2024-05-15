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15 Mayıs 2024 Çarşamba 14:45:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 14:45:00

Bayraklı Belediyesi'nde maaş krizi... memurlar iş bıraktı!

Kaynak: DHA

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İzmir'in Bayraklı Belediyesi'nde çalışan memurlar, maaşlarındaki kesintiler nedeniyle iş bırakma eylemi yaptı. Belediye binası önünde toplanan memurlar, "Hak, hukuk, adalet" sloganları atıp, haklarının verilmesini istedi.

Bayraklı Belediyesi'nde çalışan memurlar, dün maaşlarındaki kesintiler nedeniyle belediye binası önünde toplanıp, eylem yaptı. Görüşmelerin ardından dağılan grup, bugün yeniden toplandı. İş bırakan memurlar, bu kez belediye binası önünde "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı. Sendikalar ile Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal arasında bir görüşme de gerçekleşti. Görüşmeden sonra açıklama yapan Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar, "Haklarımızı alamazsak, görevi kötüyü kullanmaktan sorumlular hakkında işlem yaptıracağız. 24 saat içinde bütün alacaklarımız yatmadığı takdirde genel merkez avukatımız dilekçeleri bakanlığa vermek için hazırlanıyor" dedi.

'ÇÖZÜM ÜRETMEK ZORUNDALAR'

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz de "Sayın Başkanımız ile görüştük. Sayın başkan, 'Ciddi bir mali kriz içindeyiz. 45 gündür hizmet üretemiyoruz. Sadece mali konular ile ilgili faaliyet içindeyim, kaynak bulmaya çalışıyorum. Şu an iyileştirmeler yatmadı ve bundan sonraki süreçte yatmama ihtimali de var. Mali durum ne zaman düzelirse, ondan sonra ödemeye başlayacağım' diyor. Bugün hangi belediyeye gitsek, hepsi mali krizden bahsediyor. Bu mali krizin yaratıcısı, burada çalışanlar değil. Belediye başkanları görevi devralırken mali durumu biliyordu. Uzaydan buraya düşmediler. Çözüm üretmek zorundalar. Çözüm için tabii ki ortaklaşa elimizden geleni biz de yapacağız" diye konuştu.

Filiz, belediyenin çözüm bulmayıp, gereken adımları atmaması halinde sendika olarak demokratik ve meşru her türlü eyleme hazır olduklarını da kaydetti. Açıklamaların ardından memurlar, tekrar görevlerine döndü.

Etiketler : izmir bayraklı maaş
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