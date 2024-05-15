Başkan Erdoğan'dan CHP'li belediyelere tepki!

Başkan Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Burada Türkiye için üreten, istihdam oluşturan girişimci ruhlar var.



Dünyayı takip eden vizyoner ve ufuk sahibi siz kardeşlerimin katkılarının bizim nazarımızda daima özel bir yeri oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TOGG VURGUSU

Çeşitli sabotaj girişimlerine rağmen Togg'un ne kadar stratejik bir hamle olduğu bugün daha iyi anlaşılıyor. Yerli ve milli markamız Togg'la "elektrikli araç sektöründe biz de varız" dedik.

Fabrikasından tasarımına kadar her şeyi eleştiri konusu yaparak, projeyi itibarsızlaştırmak için her yolu denediler. Türkiye'yi ekonomide bir üst lige çıkaracak hamleleri baltalamak için kimler devreye giriyorsa, bu süreçte de buna şahitlik ettik.

Dünyada son 50-60 yılın zirvelerine çıkan enflasyon, atılan tüm adımlara rağmen ekonomiler için endişe unsuru olmayı sürdürüyor.

Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı ile gelecek 5 yıla ait yol haritamızı belirledik. Son 11 aydır da bu yol haritasını harfiyen uyguluyoruz.



Ekonomimiz istihdam oluşturmaya devam ediyor. İşsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesine geriledi.

"ÜLKEMİZİN RİSK PRİMİ GİDEREK DÜŞÜYOR"

Ülkemizin risk primi giderek düşüyor. Bu düşüş sayesinde iş dünyamızın dış finansmana erişim koşulları da iyileşiyor.



İş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan nitelikleri geliştirecek politikalara ağırlık vereceğiz.

Bütçedeki yatırım ödeneklerini gıda, tarım, yeşil ve dijital dönüşüm gibi öncelikli alanlara yönlendireceğiz, ayrıca yapısal reformları hızlandırıyoruz.

31 Mart'tan sonra özellikle muhalefet belediyelerinde yaşanan eş, dost, hısım, akraba atamalarının maşeri vicdanda nasıl yaralar açtığını hepimiz görüyoruz.