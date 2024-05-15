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15 Mayıs 2024 Çarşamba 13:26:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 13:26:00

Başkan Erdoğan: En yakın zamanda CHP'yi ziyaret edeceğim

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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakın bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Konuşmamda her şeyi açıkladığım gibi... Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcım ile Hazine ve Maliye Bakanım gerekli açıklamaları yaptı" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e gerçekleştireceği iadeiziyarete ilişkin bir planlama olup olmadığı sorulan Erdoğan, "Yakın bir zamanda iadeiziyaretimi yapacağım" cevabını verdi.

Etiketler : başkan erdoğan chp ziyaret
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