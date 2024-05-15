ÖNDER yarışmalarında ödüller sahiplerini buldu

Ortaokul ve lise öğrencileri, kitap okuyup hadisi şerif öğrenerek bir yılı daha geride bıraktı.

Her Kitap Yeni bir Hayat 8. Kitap Okuma Yarışması ile 8. Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler düzenlenen törende ödüllerini aldı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından İstanbul'daki imam hatip okullarında her yıl geleneksel olarak düzenlenen iki yarışma sezonu tamamladı. Her iki yarışmanın ödül töreni "ÖNDER Yarışmaları Ödül Töreni" adı altında Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı. Programa MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Yapıcı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Celil Altuntaş, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Yönetim Kurulu üyeleri, öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri katıldı.

GENÇLERİMİZ KİTLELERE ÖNDERLİK EDECEK

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda gençlere hitap eden ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, yıllar önce başlattıkları Peygamber Efendimizin hadislerini ezberleyecek ve onun çağlar ötesine mesajlarıyla kucaklaşacak bu projenin bugün İstanbul'daki imam hatip okullarında binlerce öğrenciye ulaştığını söyledi. Barışın ve selametin hâkim olduğu bir dünyadan bahsediyorsak İslam'dan ve Peygamber Efendimizin mesajlarından bahsettiğimizi belirten Abdullah Ceylan, "Yeni dünyayı kuracak olan bu mesajdır. Bu kutlu yolculuğa katılan bütün kardeşlerimizi tebrik ediyoruz" dedi. Her Kitap Yeni Bir Hayat kitap okuma yarışmasında da yazar Taha Kılınç'ın Alem-i İslam Yazıları ile binlerce gence ümmeti tanıttıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: Sizlerin öncülüğünde artık yeni bir dünya inşa etmek gerektiğini bütün insanlık görüyor. Avrupa'nın göbeğinde 'yeni bir dünya' diye ayaklanan kitlelere inşallah bu kadrolar öncülük edecektir.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN AHLAKINA İHTİYACIMIZ VAR

Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen de imam hatip okullarında 10 farklı proje uygulandığını ve 10 ayrı yabancı dilin okutulduğunu belirterek, "Çok şükür geldiğimiz nokta, imam hatip okullarının niteliği anlamında bizleri çok memnun ediyor, geliştirerek devam edeceğiz inşallah" dedi. Hadis-i şerif yarışmasının Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde mütevazı bir çalışma olarak başladığını, ÖNDER'in bunu alıp büyüterek binlerce gence ve on binlerce aileye ulaştırdığını kaydetti. Peygamber Efendimizin, İslam tarihi boyunca en büyük önderimiz olduğunu belirten İşleyen, "Hz. Ayşe, 'O'nun ahlakı Kur'an'dı' diyor. Onun hayatını öğrenerek Kur'an'ı, O'nun bize öğretmek istediği ahlakı öğrenmiş oluyoruz. Peygamber Efendimizin bu ahlakına her zamankinden fazla ihtiyacımız var" diye konuştu.

HEM GÜÇLÜ HEM ADİL OLACAĞIZ

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya ise Peygamber Efendimizi kendine önder edinen, hadisleri ve ahlakını kendine rehber kılan kişinin kaybetmesinin mümkün olmadığını belirterek, bu yarışmaya katılan herkesin kazandığını söyledi. Kitap okumanın da yeni dünyaların kapısını açtığını kaydeden Kaya, gençleri tebrik ederek sözlerini şöyle sürdürdü: Nitelikli gelecek ancak nitelikli gençlerle olur. Kendini iyi yetiştirmiş, donanımlı, her alanda söz sahibi olan gençlerle olabilecek bir şey bu. Ülkelerin zenginlikleri vardır, pek çok zenginliğiniz olabilir ama beşerî zenginlik en büyük zenginliktir. Bugün adilin güçlü olduğu değil zalimin güçlü olduğu bir dünya söz konusu. Hem güçlü hem adil hem de merhametli olacağız. Mazlumun her zaman yanında olacağız. Bu da sizlerin öncülüğünde olacak inşallah.

GENÇLERİMİZ İŞARET LEVHALARINI GÖRDÜLER

Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif Yarışmasına destek veren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Celil Altuntaş da Peygamber Efendimizin sözlerinin bir işaret levhası olduğunu belirtti. Gençlerimiz bu levhaları gördüklerini ve geleceğe doğru bir adım attıklarını kaydeden Altuntaş "Gençlerimizin bu işaretleri hayatlarına uygulayacağa eminiz. Herkesi bu kaybedeni olmayan yarışmaya destekte bulunmaya davet ediyorum" diye konuştu.

OKUL İKLİMİNİ İYİLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Sinan Özyurt ise insanın ancak bir iklimde yetişeceğine inandıklarını belirterek, yaptıkları her çalışmada okullardaki iklimi daha iyi hâle getirmek için gayret ettiklerini, düzenledikleri yarışmaların da bunun mütevazi bir örneği olduğunu söyledi. Yönetici, öğretmen, öğrenci, aile ve sivil toplumun ortak gayelerle okulların çok daha iyi noktalara taşınabileceğini belirten Özyurt, yarışmalara katılan öğrencileri ve onları destekleyen öğretmenleri tebrik etti.

BEŞ KATEGORİDE YARIŞTILAR

Gençlerin, Peygamber Efendimizin (sav) hayatını yakından tanımaları ve mesajlarını öğrenmeleri amacıyla düzenlenen Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif Yarışması bu yıl sekizinci kez gerçekleştirildi. Yarışmaya İstanbul genelindeki 111 Anadolu imam hatip lisesi ve 123 imam hatip ortaokulundan 234 öğrenci katıldı. Yarışmanın finali İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda 24-26 Nisan 2024 tarihinde yapıldı. Hadis Bölümündeki öğretim üyelerinden oluşan jüri, sınavda gençlerin; Arapça ve Türkçe ezber ve doğru okuma, her iki dilde de hitabet, jest ve mimikler, vurgulu okuma alanlarında becerilerini puanladı. Ödül töreninde; dereceye girenlerden birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın, 4 ve 10. arasındaki isimlere ise gram altın hediye edildi.

KİTAP OKUYUP ÖDÜL KAZANDILAR

Her Kitap Yeni Bir Hayat 8. Kitap Okuma Yarışması'nda ise İstanbul'daki imam hatip lisesi öğrencilerinden yazar Taha Kılınç'ın Alem-i İslam Yazıları kitap serisini okuyan öğrenciler, yapılan sınava katılarak arkadaşlarıyla yarıştı. Gençlerde kitap okuma sevgisinin gelişmesini sağlamaya ve öğretmen-öğrenci ilişkisini en verimli hale getirmeye yönelik projeye 192 Anadolu imam hatip lisesinden 2 bin 354 öğrenci katıldı. 312 danışman öğretmen de onların müzakere halkalarında okudukları kitapları tahlil etmelerine destek oldu. Yarışmada dereceye giren ilk 10 öğrenciye ve öğretmenlerine Bosna Hersek gezisi hediye edildi. 11-20 arasındaki isimlere de 2 bin TL para ödülü verildi.