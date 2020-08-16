Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'a tepki: Haddini aşan bir açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmede gündemdeki konuların yanı sıra Libya'yı değerlendirdiklerini belirterek, ABD ile uzmanlar düzeyinde istişareleri devam ettirme kararı aldıklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Dominik Cumhuriyeti'nde, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşmesinin ardından AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Pompeo'yla görüşmesine ilişkin, "Bu görüşmede ikili ilişkilerde bazı konular vardı. Gündemdeki konuları değerlendirmenin yanında özellikle Libya'yı değerlendirdik. Uzmanlar düzeyinde Libya konusunda istişarelerimizi devam ettirmemiz konusunda hemfikiriz." dedi.

"BİDEN'IN TÜRKİYE'YE İLİŞKİN İFADELERİ HADDİNİ AŞIYOR"

Çavuşoğlu, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye ilişkin ifadelerinin sorulması üzerine, Biden'ın ifadelerinin haddini aştığına dikkati çekerek, Joe Biden'ın kullandığı kelimelerin de çok ilginç olduğunu vurguladı.

Biden'ın iki kez altını çizerek, "Darbeyle değil muhalefete destek vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmekten" bahsettiğini hatırlatan Mevlüt Çavuşoğlu, "İki kere vurgulamasından ben şunu anlıyorum; Darbeyi geçmişte denedik, olmadı. Dolayısıyla şimdi taktik ve yöntem değiştirelim." ifadesini kullandı.

"2014'TE ÖZÜR DİLEMİŞTİ"

Biden'ın 2014'te yaptığı bir konuşmada Türkiye'ye yönelik DEAŞ imasını hatırlatan Çavuşoğlu "Geçmişte de, yine 2014'te Ortadoğu'da konuşurken, Türkiye ile ilgili saçma sapan bir konuşma yapmıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı da arayıp özür dilemişti. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yine Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanımızın huzurunda özür dilemişti, "Daha önce gelmemiz lazımdı" diye." dedi.

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti.

Şimdi anlıyoruz ki, o günkü özür dileyiş şekline göre söylüyorum, o gün timsah gözyaşları dökülmüş. Samimiyetsiz olduğunu da böylece anlıyoruz. F-35 yerine F-15 diyor. ABD'yi yönetmeye aday olmuş birinin Türkiye'yle ilgili bu kadar bilgisiz yorum yapması, kendi ülkesiyle ilgili gerçekleri bilmemesi de ilginç bir konu.

Çavuşoğlu, "Türk milleti olarak böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Şimdi artık sahada ve masada da gücümüz var. Dolayısıyla, Türk milletini de tanımayan, cahilce yapılmış haddini aşan bir açıklama." diye konuştu.

Türkiye'de seçimlerin demokratik ve şeffaf şekilde düzenlendiğine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, "Dolayısıyla, hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Amerika'dan veya başka bir ülkeden bir kimse buna karar veremez." şeklinde konuştu.