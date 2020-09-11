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11 Eylül 2020 Cuma 20:06:00 - Güncelleme:11 Eylül 2020 Cuma 20:36:00

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye aleyhine kumpaslara girenler hüsrana uğrayacaklar

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'le ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, "Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter. Bir şey yapmalarına gerek yok, sussunlar yeter." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları;

Türkiye aleyhine çeşitli kumpaslara girenler, tarihte olduğu gibi bugün de hüsrana uğrayacaklar.

(Doğu Akdeniz) Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter. Bir şey yapmalarına gerek yok, sussunlar yeter.

Komşumuz Yunanistan'ın bazı ülkelerin menfaatleri uğruna kendini kullandırmamasını, bu uğurda meze olmamasını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Macron'un sözlerine ilişkin olarak Bakan Akar şu ifadeleri kullandı: Hadlerini ve boylarını aşarak, birlik ve bütünlüğümüze fitne sokmaya çalışıyorlar. Fitne amaçlı bu sözlerin, milletimizin zihninde hiçbir karşılığı yoktur." diye konuştu.

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