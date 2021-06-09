Aşılamada yaş sınırı 45'e düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "aşılama yarından itibaren 45 yaşa düşecek" dedi. Ayrıca Koca, hafta başında 4.2 milyon biontech aşısı geleceğini de açıkladı.



Tedbirlerle ilgili de açıklama yapan Koca, "tedbirlerin gevşetilmesi hazirandan sonra değerlendirilir" ifadelerini kullandı.