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25 Mart 2024 Pazartesi 09:45:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 09:45:00

Altunizade'de metrobüs arızası nedeniyle yoğunluk oluştu

Kaynak: AA

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Üsküdar'da metrobüsün arızalanması nedeniyle Altunizade durağında yoğunluk oluştu.

Alınan bilgiye göre, Altunizade durağının yakınında bir metrobüs henüz belirlenemeyen nedenle arıza yaptı.

Arıza nedeniyle seferler aksarken, vatandaşlar durakta beklemek zorunda kaldı.

Seferlerin yapılamaması dolayısıyla metrobüs güzergahındaki araç yoğunluğu Acıbadem durağına kadar uzandı.

Vatandaşlar yaşanan aksaklığa sosyal medyadan tepki gösterdi.

Durağa gelen bakım ekipleri metrobüsteki arızayı gidermek için aracı yoldan çekti.

İETT Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Araçlarımızın bakımları periyodik olarak yapılmaktadır. İnisiyatifimiz dışında yaşanan durumlar nedeni ile seferlerimizde aksaklık yaşanabilmektedir. İlgili birim tarafından müdahale edildi. Seferlerimiz normale dönmüştür." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : üsküdar metrobüs arıza altunizade
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