Alman basınından Togg'a büyük övgü!

Türkiye otomobili Togg, planlandığı gibi bu yılın son çeyreğinden itibaren önce Almanya'dan başlamak üzere Avrupa pazarlarında da satışa çıkacak. Çinli markaların Avrupalı üreticilerle kıran kırana savaş verdiği çekişmeli bir pazarda rekabete katılacak Togg, uzun süredir satış organizasyonu üzerine çalışıyor. Almanya'da daha önce kurduğu şirket ile birlikte yapılanmasını tamamlayacak olan Togg'a Almanya basını da büyük ilgi gösteriyor. Başta otomotiv ve haber yayınları olmak üzere çok sayıda medya kuruluşu tarafından test edilen Togg 10X, uzman gazeteciler tarafından deneniyor. Stern, automobilwoche, wesser-kurier, sueddeutsche, 24.auto, handelsblatt, wzauto, expresss.de gibi otomobil portallarında test sürüşleri yapılan model, editörlerin beğenilerini topluyor. Almanya'nın saygın yayınlarından Stern'de Wolfgang Gomoll'un kaleme aldığı haberde, Togg'un Almanya'ya gelişi ve modelin sürüş özellikleri ayrıntılı olarak işleniyor.

PRESJTİJ ARACI

"Elektrikli Togg 10X, Türklerin 'prestij nesnesine' dönüşüyor" denilip "dijital ekosistemiyle dikkat çeken elektrikli crossover'da yapay zeka radyosu ve şarj performansına vurgu yapılan haberde, "Elektrikli otomobil dünyasının en eski oyuncusu Tesla'nın formülü şöyle: "Aracın önemli unsurlarına odaklan, geri kalanını satın al, bir fabrikayı inşa et ve yeterli şarj altyapısını sağla." Aslında, gereken sermayeye sahip herkes bunu yapabilir. Güçlü bir içten yanmalı motor yapmaya ise artık gerek yok. Togg da işte tam stratejiyi izliyor" deniliyor.

EKRAN BEĞENİLİYOR

Haberde, "Togg CEO'su Gürcan Karakaş'ın 'Sadece bir otomobil yapmak istemiyoruz' derken ne kast ettiğini, Togg TX10 direksiyonuna geçtiğinizde tam olarak anlıyorsunuz: Çünkü 12.3 inçlik bir gösterge paneli, neredeyse A sütunundan A sütununa uzanan 29 inçlik bir monitörden oluşan bir XXXL ekranına bakıyorsunuz. Byton bunu Coast-to-Coast, olarak adlandırdığı bu vizyonu Türk otomobil üreticisi hayata geçiriyor. Ancak, Togg'un farkı bu ekranın, Çinli start-uplarınkinde olduğu gibi görüş alanını etkilemiyor olması" vurgulanıyor. Ayrıca haberde "Togg, Apple veya Google'a güvenmek yerine kendi işletim sistemini geliştirdi ve bir akıllı telefon gibi bir uygulama mağazasına sahip. Uygulamalar, ana ekrana taşınıyor ve telefon kablosuz şarj edilebiliyor" deniliyor.

Haberde "Togg, yolcu kabinini oturma odası olarak tanımlıyor ve bilgi-eğlence sistemini de buna uygun olarak tasarlıyor. Togg, bunun için içlerinde Türk Hava Yolları (THY) gibi Türk ekonomisinin en büyük oyuncularıyla işbirliği yapıyor. T10 X ekosisteminde radyo dinleyebilir, uçak bileti alabilir, çevrimiçi alışveriş yapabilir, hatta vergi beyannamesini doldurabilirsiniz" ifadeleri yer alıyor.

ÇABUK HIZLANIYOR

Haberde, şöyle deniliyor: "4.60 metrelik Togg T10X, hareketli bir arka aksı olmadığı halde (dönüş çapını küçülten hareketli arkala tekerlekler olmadan) 9.50 metrelik bir dönüş çapı yakalıyor. 2.165 kilogram ağırlığındaki araç ayrıca oldukça çevik hareket edebiliyor. Elektrik gücü sayesinde TX10'u istendiğinde oldukça çabuk hızlandırabiliyor. Elektrikli araç, standart 0-100 km/s hızlanma testini 4.8 saniyede tamamlayıp 185 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Ortalama tüketimi ise Togg, 19.7 kWh/100 olarak belirtiliyor. Biz de 160 kW / 218 PS ve 350 Nm torka sahip olan ve standart hızlanma için 7.8 saniye süren arkadan itişli baz modeli denedik ve yeterli bulduk. Büyük batarya ile 523 km'ye kadar menzil elde edilebilirken, daha küçük versiyonla 314 km'ye ulaşılabilir."

BU YIL 3 BİN SATIŞ

Togg'un hedeflerinin de açıklandığı haberde, şu bilgiler yer alıyor: "2024 sonunda Almanya'da satışa sunulacak T10X'lerin maksimum satışı 2 bin ila 3 bin adet arasında planlanıyor. 2025'te bu sayının önemli ölçüde artması bekleniyor. Almanya'da Türk vatandaşlarından oluşan 1.5 milyon nüfustan talep göreceği kesin. Almanya için fiyatlar henüz belirlenmedi. Türkiye'de fiyatlar yaklaşık 40 bin euro'dan başlıyor, en üst versiyonun 65 bin euro'nun üzerinde olması muhtemel."

GÜÇLÜ VE ÇEVİK

Haberlede "Türk SUV'u, ana işlevini düzgün bir şekilde yerine getiriyor. Biz, 320 kW / 435 beygir güce sahip, maksimum 700 Nm tork üreten, dört tekerlekten çekişli ve WLTP döngüsüne göre maksimum 468 kilometre menzil sağlaması beklenen 88.5 kilowatt saatlik bir batarya kapasitesine sahip T10X AWD Long Range'in en üst modelini kullanıyoruz" vurgusu yapılıyor.