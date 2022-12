AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Çocukların istismarını lanetliyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklama sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çocuk istismarına ilişkin açıklama geldi. İşte Ömer Çelik'in yaptığı açıklamanın detayları...



Ömer Çelik; "Basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz. Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur." dedi.



Ömer Çelik; "Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız; suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz." ifadelerine yer verdi.



Ömer Çelik; "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da konuyla ilgili açıklama yapmış, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya müdahil olmuştur." dedi.



BAKANLIK OLAYA MÜDAHİL OLDU: CİNSEL İSTİSMAR OLAYI YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberlere ilişkin bir basın açıklaması yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sürecin yakından takip edileceği ve her türlü hukuksal desteğin verileceği belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" haberlerine yönelik yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" iddiasıyla açılan davaya müdahil olunduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" yönündeki haberlere ilişkin açıklamanın yapılması gereği duyulduğu bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir."