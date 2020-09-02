  • BIST
    1087.81
  • Dolar
    7,3858
  • Euro
    8,7558
  • Altın
    465,6640
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Uzman isim Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Balıkesir'e deprem uyarısı: 7.2 büyüklüğüne sahip
'İbo Show' kaldığı yerden devam ediyor... İbrahim Tatlıses imzayı attı
Sömürgeci ruhları hortladı! Fransız mandası
Milyonlarca kişinin merak ettiği soru: Bulunan doğal gaz faturalara ne zaman yansıyacak... İşte yanı ...
Hazal Kaya böyle sitem etti: Uğradığım şiddet başkalarına güç verme arzusu yarattı
Yakalanan FETÖ'cülerin ifadeleri ortaya çıktı! Jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz
"Berlin Duvarı" gerçekten yıkıldı mı, yıkıldıysa Karadağ'ı neler bekliyor?
A Milli Takım Sivas'ta
Doğu Akdeniz'deki gerginliği Ege'ye taşıyarak tırmandırıyor
Türkiye'den ABD'nin skandal kararına sert tepki! Hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz ve asla taviz vermey ...
ABD'nin Balkan-Doğu Avrupa politikası!
"ABD'nin aldığı karar siyaset dışı ve basiretsiz bir karardır"
Sokak düğünü savaş alanına döndü
Alman ordusuna Türk damgası! "Rakiplerimizi bize denk değildi"
Beşiktaş'a Bayern Münih'ten transfer! Mert Yılmaz'ı kaptılar
Resmen duyurdular! ABD aşı birliğine katılmayacak
Terör örgütü YPG/PKK'ya ağustosta ağır darbe
İstanbul'da pes dedirten görüntüler: Yasağa rağmen asker uğurlama konvoyu yaptılar
Türkiye'nin ilk kadın F-16 pilotuna büyük onur
Anneden şaşırtan istek! Oğlu için elektronik kelepçe istedi
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Anadolu semenderi Batman'da görüldü
Akılalmaz olay! Su içmek isteyen çocuğu hastanelik etti
Otomobil satışları aylık yüzde 106 arttı
Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı
02 Eylül 2020 Çarşamba 12:42:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 12:52:00

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: ABD'nin aldığı karar siyaset dışı ve basiretsiz bir karardır

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'nin aldığı kararın müttefiklik ruhuna uymayan önyargılı bir karar olduğunu belirten AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "ABD'nin aldığı bu karar hem Akdeniz'deki hem de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin artmasına yol açacak siyaset dışı ve basiretsiz bir karardır." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin Güney Kıbrıs Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına yönelik Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silah ambargosunu kaldırmaya yönelik aldığı kararın Türkiye'ye karşı müttefiklik ruhuna uymayan önyargılı bir karar olduğunu belirten Kurtulmuş, "ABD'nin aldığı bu karar hem Akdeniz'deki hem de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin artmasına yol açacak siyaset dışı ve basiretsiz bir karardır. Kıbrıs adasındaki barışa zarar verecek bu adaletsiz kararın garantör ülke olarak karşısında duracağız ve bölgenin huzuru ve esenliği için uluslararası hukuktan aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER