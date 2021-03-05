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05 Mart 2021 Cuma 18:05:00 - Güncelleme:05 Mart 2021 Cuma 18:05:00

Ağzını bıçak açmıyor! 35 yıllık suskunluk

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7 yaşında konuşmayı bırakan Suat Tek o zamandan bu yana, sadece yazarak iletişim kuruyor. Doktorların çözüm bulamadığı 42 yaşındaki Tek, nikah masasında da yazılı olarak 'evet' dedi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi kırsal Koşuboğazı Mahallesi'nde yaşayan Suat Tek'in ağzını bıçak açmıyor. Suat Tek, 7 yaşından itibaren okul ve askerlik dışında kimseyle konuşmadı. Bu iki dönem dışında kimseye tek kelime etmeyen Tek, çevresinde 'suskun adam' olarak anılmaya başlandı.

HERKES ÇOK MERAK EDİYOR

Sorulan sorulara cep telefonuna yazarak cevap veren Tek, nikah töreninde de 'evet' yanıtını kağıda yazdı. Eş dost, çocukluğundan beri onu konuşturmaya çalışsa da başarılı olamadı. Babası Rıdvan Tek'in, konuşması için çok sayıda doktora götürdüğü ancak sonuç alamadığı Suat Tek, konuşmama nedeni herkesin merak konusu oldu.

Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Suat Tek, sorulan sorular üzerine yazarak, "Yedi yaşından beri konuşmuyorum. Beynimle ilgili bilinçaltı bir olay. Ailemle iletişimi yazıyla kuruyorum. Arkadaşlarım normal karşılıyorlar. En son askerde konuştum" dedi.

Oğlunun 7 yaşında sustuğunu belirten baba Rıdvan Tek, "Kendi kendine bıraktık. Çözüm için doktorlara başvurduk. Ancak bir çözüm bulunamadı. Okulda konuşuyordu, dışarı çıkınca kimseyle konuşmadı" diye konuştu.

Etiketler : Suat Tek suskunluk yaşam
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