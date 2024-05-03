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32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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03 Mayıs 2024 Cuma 12:20:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 12:20:00

MSB: Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cesur, Azimli ve Muktedir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı mehmetçik pkk terörist
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