MSB: Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cesur, Azimli ve Muktedir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Cesur, Azimli ve Muktedir!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 3, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları... pic.twitter.com/mSDWD9Skjk
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