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02 Mayıs 2024 Perşembe 13:24:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 13:24:00

ABD polisi öğrencileri gözaltına aldı!

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ABD polisi öğrencileri gözaltına alıyor. Polis üniversitedeki Gazze protestosuna müdahale etti.

ABD polisi öğrencileri gözaltına alıyor. Polis üniversitedeki Gazze protestosuna müdahale etti.


Etiketler : abd gazze filistin
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