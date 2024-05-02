02 Mayıs 2024 Perşembe 13:24:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 13:24:00
ABD polisi öğrencileri gözaltına aldı!
ABD polisi öğrencileri gözaltına alıyor. Polis üniversitedeki Gazze protestosuna müdahale etti.
ABD polisi öğrencileri gözaltına alıyor. Polis üniversitedeki Gazze protestosuna müdahale etti.
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