VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MİT ve Emniyet'ten İsrail casuslarına operasyon
Bakan Işıkhan'dan Açık İş İstatistikleri Araştırması'na ilişkin açıklama
Ticaret Bakanlığı "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni yayımladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kadir Gecesi'ni yeniden dirilişimize milat kılmalıyız
İsrail, Gazze'ye yönelik insani yardımların artırılmasını kabul etti
Beşiktaş'taki gece kulübü yangınıyla ilgili yeni gelişme
05 Nisan 2024 Cuma 09:45:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 09:45:00

ABD nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ABD nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciğine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ın ataması gerçekleştirildi.

Gine Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine; Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Rifat Cem Örnekol, Şili Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet İhsan Kızıltan, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Korhan Kemik atandı.

Guatemala Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine; Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Beliz Celasin Rende, Bulgaristan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine; Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sait Uyanık'ın ataması yapıldı.

Kosta Rika Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Naciye Gökçen Kaya, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Semih Lütfü Turgut, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine; Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Üyesi Ahmet Ergin'in ataması gerçekleştirildi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan büyükelçi atamaları abd büyükelçiliği sedat önal
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
Hem aşık oluyor hem korkuyorlar

Hem aşık oluyor hem korkuyorlar
Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak

Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Geçmişten Kalan'la geliyorlar

Geçmişten Kalan'la geliyorlar
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Klip çekiminde parmağını kırdı

Klip çekiminde parmağını kırdı
Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu

Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX