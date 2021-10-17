VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin F-15 uçakları, tatbikat için Bulgaristan'a geldi
Başkan Erdoğan edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı
'Pentagon Türkiye ile F-35 sorununun çözümü için görüşüyor'
Gaziantep'te fabrika yangını
Türkiye'de vaka sayısı 30 bine yaklaştı
Başkan Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
İçişleri Bakanlığı taksi şoförlerine '12 kural'ı hatırlattı
Başkan Erdoğan: Salgında en çok büyüyen ikinci ülke olduk!
İsrail'in Kudüs'teki şiddeti devam ediyor
On Numara sonuçları 18 Ekim çekilişi saat kaçta? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman?
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması
Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu: Hesap sorulmalı
Yunan bakandan küstah açıklamalar! Haddini aştı
"Angola'ya savunma sanayii konusunda her türlü desteği vermeye hazırız"
ABD'den Dedeağaç'a büyük sevkiyat!
Başkan Erdoğan'dan tarihi ziyaret! İmzalar atıldı
AB ve Katar arasında 5 yıldır müzakere edilen havacılık anlaşması imzalandı
NATO tatbikata başladı
Çin o haberi yalanladı: ABD ufkunu genişletmeli
Firari CHP'liye operasyon!
Türkiye'ye ihtiyacımız var
Yerli ve milli SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar vefat etti
Kapalı kapılar ardında karanlık ittifak!
Türkiye'den Akdeniz'de petrol hamlesi
17 Ekim 2021 Pazar 12:11:00 - Güncelleme:17 Ekim 2021 Pazar 12:12:00

28 aydır bitirilmiyor... Tuzla'da İBB isyanı

Kaynak: Akşam

ABONE OL

İBB meclis toplantısına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın sitemleri damgasını vurdu. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin ilçedeki yan yolu 28 aydır bitirmediği ve 280 bin Tuzlalının çile çektiğini söyledi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimine sitem etti. Yazıcı, "AK Parti döneminde başlanan ve yarım kalan yolları bitirmediğiniz için benim ilçemde yaşayanlar çile çekiyor." dedi.

Başkan Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

"28 ay geçmiş, yan yol hala açılmamış. AK Parti döneminde başlamış olan işi bitirememişsiniz. Bunlar sadece benim veya 280 bin Tuzlalı'nın sorunu değil, İstanbul'un sorunu. Ama 280 bin Tuzlalı 1-2 saat oralarda zaman kaybediyor. Yan yollar bitirse hiç olmazsa üst ve alt arasında geçişler rahatlayacak. Bitirin şunu yani."

Başkan Şadi Yazıcı, İmamoğlu yönetimine seçimlerin üzerinden 28 ay geçtiğini hatırlatarak, "Kente hizmet etmeye ne zaman başlayacaksınız?" diye sordu.

Yazıcı şunları kaydetti:

"İBB, stand-by (uyku modu) modunda arkadaşlar. Bunları sorunca kızmayın. Ben vatandaş karşısında utanıyorum. Bana sosyal medyadan yazıyorlar: '1 saattir trafikteyim' diyorlar. Herkes yanyolun sorumluluğunu bizden biliyor."

Üstelik mesela sadece yan yolun yapılmamasından sınırlı değil. AK Parti döneminde inşasına başlanan ancak yarım kalan pek çok proje var. İşte onlardan bazıları: İDO iskelesi, meyve-sebze hal binası ve Tuzla metro inşaatı CHP'li İmamoğlu yönetiminin görmezden geldiği işler arasında.

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eleştirileri duydu mu bilinmiyor. Zira kendisi Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt gezilerini tamamlayıp İstanbul'a döndü ama hemen ardından Diyarbakır'a gideceğini açıkladı.

Etiketler : Tuzla Belediye Başkan Dr. Şadi Yazıcı CHP Ekrem İmamoğlu
Hamlet dizisine görkemli gala

Hamlet dizisine görkemli gala
‘Ağaçtaki Kız' olacak

‘Ağaçtaki Kız' olacak
Cilt ve saç bakımı sırlarını paylaştı

Cilt ve saç bakımı sırlarını paylaştı
Dağın Akkız'ı geliyor

Dağın Akkız'ı geliyor
Kurallarını yıktı!

Kurallarını yıktı!
Kavga anı kamerada

Kavga anı kamerada
Kızı için İstanbul'da

Kızı için İstanbul'da
idolü Vahide Perçin

idolü Vahide Perçin
Ev itirafı!

Ev itirafı!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER