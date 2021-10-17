Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimine sitem etti. Yazıcı, "AK Parti döneminde başlanan ve yarım kalan yolları bitirmediğiniz için benim ilçemde yaşayanlar çile çekiyor." dedi.

Başkan Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

"28 ay geçmiş, yan yol hala açılmamış. AK Parti döneminde başlamış olan işi bitirememişsiniz. Bunlar sadece benim veya 280 bin Tuzlalı'nın sorunu değil, İstanbul'un sorunu. Ama 280 bin Tuzlalı 1-2 saat oralarda zaman kaybediyor. Yan yollar bitirse hiç olmazsa üst ve alt arasında geçişler rahatlayacak. Bitirin şunu yani."

Başkan Şadi Yazıcı, İmamoğlu yönetimine seçimlerin üzerinden 28 ay geçtiğini hatırlatarak, "Kente hizmet etmeye ne zaman başlayacaksınız?" diye sordu.

Yazıcı şunları kaydetti:

"İBB, stand-by (uyku modu) modunda arkadaşlar. Bunları sorunca kızmayın. Ben vatandaş karşısında utanıyorum. Bana sosyal medyadan yazıyorlar: '1 saattir trafikteyim' diyorlar. Herkes yanyolun sorumluluğunu bizden biliyor."

Üstelik mesela sadece yan yolun yapılmamasından sınırlı değil. AK Parti döneminde inşasına başlanan ancak yarım kalan pek çok proje var. İşte onlardan bazıları: İDO iskelesi, meyve-sebze hal binası ve Tuzla metro inşaatı CHP'li İmamoğlu yönetiminin görmezden geldiği işler arasında.

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eleştirileri duydu mu bilinmiyor. Zira kendisi Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt gezilerini tamamlayıp İstanbul'a döndü ama hemen ardından Diyarbakır'a gideceğini açıkladı.