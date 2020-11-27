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27 Kasım 2020 Cuma 19:43:00 - Güncelleme:27 Kasım 2020 Cuma 19:54:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı... 27 Kasım 2020 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu

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Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Koca, "Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir." açıklamasında bulundu.

Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 816 oldu, son 24 saatte 3 bin 845 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 392 bin 616'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu açıklamalarda bulundu:

Bugün tespit edilen 6592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5000'e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir.
Etiketler : Günlük Koronavirüs Tablosu 27 Kasım Koronavirüs Tablosu 27 Kasım koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
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