26 il aşılamada mavi kategoride
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçen il sayısının 26'ya ulaştığını açıkladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'a karşı güçlendiklerini belirtti.
İkinci doz aşı oranında Mersin'in yüzde 75'i geçtiğini ifade eden Bakan Koca, "Mavi il sayımız 26. Toplum bağışıklığı için, bütün iller, ikinci doz aşı oranında yarışalım." açıklamasında bulundu.
Siz aşınızı olun, tedbirinizi alın. Sağlık çalışanlarımız ve bilim insanlarımızla Covid-19'un üstesinden geliriz. Eğer bu yapılmazsa, kimimiz hasta, çoğumuz salgın şartlarının mağduru olarak bu mücadelenin içinde yaşamak zorundayız. Böyle sürmesin. Bu hayatı değiştirelim.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 8, 2021
Hakkari'nin ikinci doz aşı oranının yüzde 65'in üzerine çıktığını belirten Koca, kentin yeni hedefinin "mavi" olduğunu bildirdi. Koca, "Bu orana göre, haritadaki rengi sarı. Kovid-19'a karşı, Hakkari'nin tüm Türkiye'ye mavi haberini vermesini bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Aşı çağrısında da bulunan Koca, şunları kaydetti:
"Siz aşınızı olun, tedbirinizi alın. Sağlık çalışanlarımız ve bilim insanlarımızla Kovid-19'un üstesinden geliriz. Eğer bu yapılmazsa, kimimiz hasta, çoğumuz salgın şartlarının mağduru olarak bu mücadelenin içinde yaşamak zorundayız. Böyle sürmesin. Bu hayatı değiştirelim."
- 26 il aşılamada mavi kategoride
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