  • BIST
    1137.71
  • Dolar
    8,2508
  • Euro
    9,6972
  • Altın
    504,7680
İstanbul
15 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesaj
ANKA gösterecek, ATAK vuracak!
Hezimetin faturası ağır oldu! İşgalci Ermeni ordusu dağılıyor!
Ekonomik güven endeksi, Ekim ayında 4,8 artarak 92,8 değerine yükseldi
Trump'tan Ermenistan'a sert mesaj: Hayal kırıklığı!
Burs ve kredi başvuruları başladı
Manisa'da Türk bayrağına büyük saygısızlık! Soruşturma başlatıldı
Ahlaksız Charlie Hebdo! Tepki yağıyor!
Virüse dikkat! İşi olmayan evden çıkmasın
Meteoroloji uyardı! Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor
Fransız mallarına boykot çığ gibi büyüyor!
Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu!
Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Fuat Oktay'dan Charlie Hebdo dergisine kınama
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
Bakan Pakdemirli duyurdu: Orman yangını kontrol altında
Fransa'da camiye ölüm tehditli mesaj bırakıldı
Ankara'da doğalgaz patlaması! Ekipler bölgede
Ankara'da korkutan deprem
Altun'dan Charlie Hebdo'ya tepki: Sessiz kalmayacağız
Macron ve Wilders'e tepki: Derdiniz anlaşılıyor
Türkiye'den haydut Ermenistan'a tepki
Başkan, Putin ile Karabağ'ı görüştü
Savunma Sanayi Başkanı'ndan göğsümüzü kabartan paylaşım
28 Ekim 2020 Çarşamba 10:06:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 10:56:00

2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvuruları başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs-kredi başvuruları başladı. Burs-kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvurması gerekiyor.

Son gün 3 Kasım

3 Kasım Salı günü saat 23.59’a kadar devam edecek olan başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Öğrenim bilgileri doğru olmalı

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS’teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

Öğrencileri başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm, hazırlık ve kayıt dondurma bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs-kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları beyan etmiş olduğu bilgiler üzerinden değerlendirilecektir.

Etiketler : Mehmet Muharrem Kasapoğlu 2020-2021 burs ve kredi
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularından Farah Zeynep Abdullah isyan etti: Bir salın ya!

Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularından Farah Zeynep Abdullah isyan etti: Bir salın ya!
Aslı Enver'den flaş sosyal medya açıklaması: Çok acımasız

Aslı Enver'den flaş sosyal medya açıklaması: Çok acımasız
Şevval Şahin sosyal medyada alay konusu oldu! İşte Türkiye güzelinin o konuşması

Şevval Şahin sosyal medyada alay konusu oldu! İşte Türkiye güzelinin o konuşması
İdo Tatlıses 3 yıldır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturuyor

İdo Tatlıses 3 yıldır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturuyor
Doğduğun Ev Kaderindir'e sürpriz bir transfer daha

Doğduğun Ev Kaderindir'e sürpriz bir transfer daha
Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin 'Koru'da gizli buluşması

Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin 'Koru'da gizli buluşması
Açelya Akkoyun: En şanslı ülkelerdeniz

Açelya Akkoyun: En şanslı ülkelerdeniz
Sinem Kobal Kenan İmirzalioğlu çiftinin bebeğinin ismi belli oldu

Sinem Kobal Kenan İmirzalioğlu çiftinin bebeğinin ismi belli oldu
Seda Sayan'ın 'Fransız askısı' ile gelen değişimine tam not

Seda Sayan'ın 'Fransız askısı' ile gelen değişimine tam not

EN ÇOK OKUNAN HABERLER