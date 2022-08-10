13. Büyükelçiler Konferansı... Bakan Bozdağ'dan önemli açıklamalar
Son Dakika Haberleri.. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da 13. Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap ediyor
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da 13. Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap ediyor
#Canlı: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da 13. Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap ediyor https://t.co/Aiun2BvNVU— AA Canlı (@AACanli) August 10, 2022
- AK Parti 21. kuruluş yıl dönümünü 'Bir Olduk 21 Olduk' teması ile kutlayacak
- FETÖ'nün eğitim kurumlarında büro memuru ve muhasebeci olarak çalışan 11 kişi gözaltına alındı
- PKK'ya ağır darbe: 9 terörist daha etkisiz!
- 13. Büyükelçiler Konferansı... Bakan Bozdağ'dan önemli açıklamalar
- Tanju Özcan kendi ağzıyla söyledi: Irkçı derler ama yaptım bunu
- "CHP, FETÖ ile 'helalleşmeye' başlamış"