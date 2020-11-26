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26 Kasım 2020 Perşembe 17:45:00 - Güncelleme:26 Kasım 2020 Perşembe 17:45:00

Vakıfbank sendikasyon kredilerinde yüzde 109 ile tek banka

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VakıfBank, 17 ülkeden 27 bankanın katılımıyla 160 milyon dolar ve 421 milyon euro olmak üzere toplam 660 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzalayarak yüzde 109 yenileme oranıyla yurtdışından yeni kaynak temin etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin, ekonomiler üzerinde yarattığı olumsuz şartlarda dahi uluslararası piyasalardaki en aktif Türk bankası olmaya devam eden VakıfBank, yılın ikinci sendikasyon kredisini 17 ülkeden 27 bankanın katılımıyla başarıyla çevirdi.

VakıfBank bu işlemle toplam 660 milyon dolarlık yeni sendikasyon kredisi sağlamış oldu.

Emirates NBD’nin ajan banka olarak görev aldığı ve koordinatörlük görevini The Commercial Bank Qatar ile birlikte üstlendiği 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti Libor +%2.50, euro maliyeti ise Euribor +%2.25 seviyesinde gerçekleşti.

“Yenileme oranı yüzde 100’ün üzerindeki tek bankayız”

Gerçekleştirilen işlemin, olağanüstü dönemlerde bile milli ekonomiye ve Türk bankalarına duyulan güvenin bir göstergesi niteliğinde olduğunu belirten VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Böylesi zorlu bir yılın sonlarına yaklaşırken bir yandan tüm müşterilerimize kesintisiz desteğimizi sürdürmeye, diğer yandan da uluslararası piyasalardan ülkemize yeni kaynak getirmeye devam ediyoruz” dedi.

“Hatırlanacağı gibi yılın ilk yarısında rakip bankalar arasındaki en yüksek sendikasyon kredisi yenileme oranını elde etmiştik” ifadesini kullanan Üstünsalih, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

“Güçlü muhabir ağımız ve muhabir bankalarımızla sürdürdüğümüz uzun soluklu ilişkilerimizin bir yansıması olarak, şimdi de 4 kıtadan 27 uluslararası bankanın katkılarıyla toplam 660 milyon dolar tutarındaki yılın ikinci sendikasyon kredisini de başarıyla temin ettik. Böylece rakip bankalar arasında yenileme oranını yüzde 100 seviyesinin üzerinde gerçekleştiren tek banka olduk. Böylelikle toplam sendikasyon kredi bakiyemiz 1,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ayrıca geçen yıl sendikasyon listemizde olmayan 3 yeni bankanın sendikasyon kredimize ilgi göstermesi ve katılım sağlaması son derece memnuniyet vericidir. Bu kredi, hiç şüphesiz muhabir bankalarımızın milli ekonomimize ve bankamıza olan güvenlerini bir kez daha teyit etmiştir. Bu vesileyle muhabir banka temsilcilerimize sağladıkları destekten ötürü bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum.”

“Yılbaşından bu yana kaynak teminimiz 3.9 milyar dolara ulaştı”

2020 yılında yurtdışından en çok kaynak getiren Türk bankası konumunda olduklarının altını çizen Üstünsalih, son sendikasyon işlemiyle birlikte yılbaşından itibaren çeşitli yapılar altında yurtdışından Türkiye ekonomisine sağlanan kaynağın 3.9 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Her alanda olduğu gibi uluslararası fonlama tarafında da yenilikleri ve fırsatları yakından takip ederek alternatifler üzerinde çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerine dikkat çeken Üstünsalih, “Toplam 12 milyar dolar tutarındaki uluslararası fonlamamızla bu alandaki öncü ve aktif konumumuzu koruyarak milli ekonomimize her anlamda katkı sağlamaya devam edeceğiz’’ dedi.

Etiketler : vakıfbank kredi kredi faizi
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