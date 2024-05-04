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04 Mayıs 2024 Cumartesi 08:15:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 08:15:00

New York'ta üniversite öğrencileri ve aktivistler, Filistin'e destek gösterisi düzenledi

Kaynak: AA

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ABD'nin New York eyaletindeki New York Üniversitesinde (NYU) Filistin destekçisi öğrenciler, bir grup aktivistin de katılımıyla düzenledikleri protesto gösterisinde, okul yönetiminin İsrail'le olan ticari bağlarını kesmesi talebini yineledi.

ABD'deki üniversitelerde, okul yönetimlerinin her türlü kısıtlaması ve polisin sert müdahalesine rağmen, Filistin'e destek gösterilerini sürdüren öğrenciler, Gazze dayanışma çadırlarının polis tarafından dağıtılması üzerine NYU kampüsünde bir araya geldi.

New York'ta, Columbia Üniversitesinden sonra en yoğun protesto gösterilerinin düzenlendiği yüksek öğrenim kurumu olan NYU'da, öğrencilerin bu eylemine sivil toplum örgütleri önderliğinde New York halkı da destek verdi.

Daha önce birçok kez, İsrail ordusunun saldırdığı Gazze'de ateşkes sağlanması için New York sokaklarında etkili ve barışçıl protestolar gerçekleştiren "Shut It Down" adlı grubun üyeleri de üniversiteye ait Paulson Center binası etrafında toplanarak, protesto gösterisine katıldı.

Bir süre Filistin lehine slogan atan ve üniversitelerde ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına tepki gösteren aktivistler ve öğrencilerin gösterisi, güvenlik güçleri tarafından havadan helikopter ve dronlarla da takip edildi.

Gösteriye katılan kalabalık grup, daha sonra bir başka Gazze dayanışma kampının dağıtıldığı New School adlı üniversitenin kampüsüne yürüdü. Bu sırada gruptan bir kişi gözaltına alındı.

Grubun sosyal medyadaki paylaşımında, "Öğrenciler çağırıyor, biz cevap veriyoruz." ifadesine yer verilirken, tüm üyelere üniversitede yapılan protestoya katılma çağrısı yapılmıştı.

NYU ve New School'da az sayıda kalan Gazze dayanışma kampı çadırları sabah erken saatlerinde New York polisi tarafından kaldırılmıştı.

ABD ÜNİVERSİTELERİNDE FİLİSTİN'E DESTEK EYLEMLERİ

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü kısıtlaması" tartışmalarını alevlendirirken, gözaltına almalara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

ABD genelindeki birçok büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri hala devam ediyor.

Polis, son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlilerinin de bulunduğu 2 binden fazla öğrenciyi gözaltına aldı.

Etiketler : new york üniversite öğrenci aktivist filistin
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