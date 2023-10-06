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06 Ekim 2023 Cuma 14:20:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 14:20:00

Ticaret borsalarında 19 bin tonun üzerinde fındık satıldı

Kaynak: AA

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Ticaret borsalarında Ağustos 2023 döneminde 19 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.

Ticaret borsalarında Ağustos 2023 döneminde 19 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, bu yıl ağustos ayında borsalarda 19 bin 496 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 4 bin 516 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kenti 3 bin 841 tonla Düzce/Bolu ve 3 bin 566 tonla Ordu izledi.

Etiketler : Ticaret borsaları ticaret borsası ağustos 2023 fındık işlemi
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