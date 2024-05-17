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17 Mayıs 2024 Cuma 18:55:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 18:55:00

Borsa İstanbul'dan kapanış rekoru!

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,14 değer kazancıyla günü 10.643,58 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 323,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 132,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,82, holding endeksi yüzde 2,50 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve açıklanan verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izlerken yurt içi piyasalar bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif ayrıştı.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Fed Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, İngiltere'de ve Japonya'da enflasyon, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.250 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Etiketler : Borsa İstanbul Kapanış rekor BİST 100
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