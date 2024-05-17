Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve açıklanan verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izliyor.

Çarşamba günkü enflasyon verilerinin ardından Fed'in yüzde 74 ihtimalle eylülde faiz indirimine gideceğini gösteren fiyatlamalar, dün Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından yüzde 68 seviyesine indi.

Dün, New York Fed Başkanı John Williams, yavaşlama sinyali veren enflasyon verilerini memnuniyetle karşıladığını ancak bu olumlu haberlerin Fed'in yakın zamanda faiz oranlarını düşürmeye başlaması için yeterli olmadığını söyledi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 450 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 466 liradan yaparken; 17 Mayıs Cuma günü saat 15:40 itibarıyla 2 bin 478 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 032 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 051 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.477,68

Satış: 2.478,04

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.388,94

Satış: 2.389,38

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.964,28

Satış: 4.051,59

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15.857,13

Satış: 16.156,81

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.903,79

Satış: 8.103,19

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 15.857,13

Satış: 16.156,81

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 16.389,16

Satış: 16.798,25

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.329,27

Satış: 1.746,02

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.255,80

Satış: 2.377,13