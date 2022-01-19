VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan muhtarlara müjde!
Savunmada Türkiye damgası!
Fransa'da 18 milyon avroluk vurgun! Devleti dolandırdı
El Salvador Devlet Başkanı Bukele'nin Türkçe paylaşımına Başkan Erdoğan'dan cevap
Türkiye ve Ermenistan'dan ortak karar!
Bölgede S-400 gerilimi!
Kaçak boru hattına Osmanlı tokadı!
Ülkede kritik dönemeç!
Ankara yönü ulaşıma kapandı
İETT otobüsü arıza yaptı: Trafik felç oldu
7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
TAG Otoyolu'nda ulaşım sağlanamıyor!
Merkez Bankası swap anlaşması imzalandı
SSK'dan emekli olmak isteyenlere müjde
41'inci okulunu Siirt'te açıyor
'Diamond Plak'landı
Bu kez tek başına
Albüm müjdesi
İlk fotoğraf geldi
Servetine servet katacak
Bir hoş bakış yarım gülüş
Rezidansta negatife döndüler
Rusya tatili ödülü
Plansız imaj
19 Ocak 2022 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:19 Ocak 2022 Çarşamba 12:17:00

TCMB ile Birleşik Arap Emirlikleri ile Merkez Bankası swap anlaşması imzalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 64 milyar liralık swap anlaşması imzalandı.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında swap anlaşması imzalandı.

Konuyla ilgili Merkez Bankası'ndan bir açıklama yapıldı.

Anlaşmanın büyüklüğünün 18 milyar BAE dirhemi ile 64 milyar Türk Lirası olduğu duyuruldu.

İki ülke arasındaki finansal iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla imzalanan anlaşma 3 yıl geçerli olacak. Karşılıklı mutabakat durumunda anlaşma uzatılabilecek.

BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile imzalanan bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir" dedi.

Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise, "Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının, ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
Şarkı Şubat'ta geliyor

Şarkı Şubat'ta geliyor
Artık saklamıyorlar

Artık saklamıyorlar
Ülkemiz hikayeye çok elverişli

Ülkemiz hikayeye çok elverişli
Güldüren boy paylaşımı

Güldüren boy paylaşımı
Dostlarımızı azalttık

Dostlarımızı azalttık
Huysuz Virjin rolüne talibim

Huysuz Virjin rolüne talibim
Gamze'nin hayalini gerçekleştirdi

Gamze'nin hayalini gerçekleştirdi
Aslı Enver itirafı

Aslı Enver itirafı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER