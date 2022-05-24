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24 Mayıs 2022 Salı 13:59:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2022 Salı 13:59:00

Samsung, çip gibi stratejik sektörlere 5 yılda 356 milyar dolarlık yatırım yapacak

Kaynak: AA

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Merkezi Güney Kore'de bulunan Samsung Electronics, yarı iletkenler, biyofarmasötik, yapay zeka ve yeni nesil teknolojilerdeki büyümeyi hızlandırmak için gelecek 5 yıl içinde 450 trilyon won (356 milyar dolar) yatırım yapacağını duyurdu.

Güney Kore'nin en büyük holdingi Samsung'dan yapılan açıklamada, 2026'ya kadar olan yatırımların, şirketin çip sektörü gibi stratejik alanlarda uzun vadeli büyüme sağlamasına yardımcı olacağı belirtildi.

Açıklamada, biyoteknolojinin Kovid-19 salgınından sonra bir ulusal güvenlik endüstrisine dönüştüğü, bu sektörün az sayıda gelişmiş ülke ve büyük ilaç şirketleri tarafından yönetildiği bildirildi.

Yerel çip ve biyoteknoloji tedarik zincirlerinin güvenliğinin stratejik öneme sahip olduğu, bunların Güney Kore'nin ekonomik güvenliği için önemli olacağı vurgulanan açıklamada, "Ekonomik güvenlik açısından Kore'de bir yarı iletken/biyotedarik zincirine sahip olmak, GSYH rakamlarının ötesinde stratejik bir öneme sahiptir." denildi.

Dünyanın en büyük çip üreticisi Samsung Electronics, açıklanan yatırımların yüzde 80'inin Güney Kore'de yapılacağını duyurdu.

1 milyondan fazla istihdam oluşturması beklenen 356 milyar dolarlık yatırımın, Samsung'un 2021'e kadar olan 5 yılda yaptığı 330 trilyon wonluk yatırımdan fazla olması dikkati çekti.

Etiketler : Samsung GSYH rakamları Kovid-19 salgını
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