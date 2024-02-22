VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Feyza Altun'a "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan iddianame
Mısır'da turistlerin çekim noktası: Giza piramitleri
"KAAN'ın ilk uçuşu çok büyük bir motivasyon"
"Libya-Türkiye Mesleki Eğitim Merkezi" projesi onaylandı
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 29 bin 410'a yükseldi
İş gücü girdi endeksleri açıklandı
22 Şubat 2024 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 13:00:00

İş gücü girdi endeksleri açıklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 2,3 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın son çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı.

Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023'ün 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 11,1, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,5 artarken, sanayi sektöründe yüzde 0,9 azaldı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, geçen yılın ekim-aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 9,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,4 artarken, sanayi sektöründe yüzde 1,2 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 109,9 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 104,6, inşaat sektöründe yüzde 135,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 110,3 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 0,1 artış kaydetti.

Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 1,5, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,4 artarken, sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı.

ÇALIŞILAN SAAT VE BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSLERİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2023'ün 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 azaldı.

Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 1,1 artarken, sanayi sektöründe yüzde 1,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 düşüş kaydetti.

Brüt ücret-maaş endeksi, 2023'ün 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,2 artış kaydetti.

Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 16,6, inşaat sektöründe yüzde 18,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 15,6 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2023'ün 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 108,8 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde endekste, sanayi sektöründe yüzde 108,7, inşaat sektöründe yüzde 116,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 109,4 artış görüldü.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023'ün 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 106,9 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 107, inşaat sektöründe yüzde 114,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 107,3 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2023'ün 4'üncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 119,5 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde endekste, sanayi sektöründe yüzde 117,5, inşaat sektöründe yüzde 124,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 121,6 artış görüldü.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2023'ün 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,6 artış kaydetti.

Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 17,5, inşaat sektöründe yüzde 17,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 16,1 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023'ün 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,9 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde endekste, sanayi sektöründe yüzde 17,9, inşaat sektöründe yüzde 17,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 16,4 artış görüldü.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2023'in 4'üncü çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 15,2 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 15,9, inşaat sektöründe yüzde 18,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,4 arttı.

Etiketler : iş gücü istihdam sanayi inşaat hizmet
Hayatını film yapmak istiyor

Hayatını film yapmak istiyor
Başarılı kadınlar buluşacak

Başarılı kadınlar buluşacak
Gizemli kutlama!

Gizemli kutlama!
Sezen Aksu şarkılarına İbrahim Sadri yorumu

Sezen Aksu şarkılarına İbrahim Sadri yorumu
Tek aşk müzik

Tek aşk müzik
Sevgililere hediye!

Sevgililere hediye!
Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi

Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!

Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX