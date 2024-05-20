Google'dan tehlikeli özellik: Konuşmalar dinlenecek

Google'ın kullanıcıları dolandırıcılık ihtimaline karşı uyarmak için geliştirdiği yapay zeka özelliği gizlilik savunucuları arasında endişelere yol açtı. Yapay zeka aracının dolandırıcılık uyarısı vermek için kullanıcıların konuşmalarını dinlemesi planlanıyor. Uzmanlar bu özelliğin "inanılmaz derecede tehlikeli" ve "korkunç" olduğunu öne sürdü.

