VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Reisi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, İran halkına başsağlığı diliyorum"
Borsa haftaya rekorla başladı
İran'da Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından hükümet acil toplantı yaptı
Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı
Reisi'nin ölümü... Türkiye'den ilk açıklama geldi
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
20 Mayıs 2024 Pazartesi 09:15:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2024 Pazartesi 09:15:00

Google'dan tehlikeli özellik: Konuşmalar dinlenecek

ABONE OL

Google'ın kullanıcıları için geliştirdiği yapay zeka özelliği gizlilik savunucuları arasında endişelere yol açtı.

Google'ın kullanıcıları dolandırıcılık ihtimaline karşı uyarmak için geliştirdiği yapay zeka özelliği gizlilik savunucuları arasında endişelere yol açtı. Yapay zeka aracının dolandırıcılık uyarısı vermek için kullanıcıların konuşmalarını dinlemesi planlanıyor. Uzmanlar bu özelliğin "inanılmaz derecede tehlikeli" ve "korkunç" olduğunu öne sürdü.

Etiketler : google kullanıcı dolandırıcılık yapay zeka
Hülya Avşar'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması

Hülya Avşar'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması
‘Veteran Komedyen' tartışması bitti

‘Veteran Komedyen' tartışması bitti
Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser

Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser
Ajda, dünya starlığı yerine parayı seçti

Ajda, dünya starlığı yerine parayı seçti
Annelik gönüllü bir delilik

Annelik gönüllü bir delilik
Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti

Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti
13 yıl sonra bir aradalar

13 yıl sonra bir aradalar
Aksesuara çok para harcıyorum

Aksesuara çok para harcıyorum
Hayali ajan olmak: OO7 IVANA

Hayali ajan olmak: OO7 IVANA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX