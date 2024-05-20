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20 Mayıs 2024 Pazartesi 07:29:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2024 Pazartesi 07:29:00

Çanakkale Boğazı'nda arıza yapan tanker kurtarıldı

Kaynak: AA

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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan "MT/ HISTRIA ATLAS" adlı tanker kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi. Bir süre transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı yeniden açıldı.

Bulgaristan'dan Mısır'a gitmekte olan Liberya bayraklı 180 metre uzunluğundaki 26 bin 310 grostonluk "MT/ HISTRIA ATLAS" adlı tankerde, Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yaptığı sırada makine arızası meydana geldi.

Gemi kaptanının haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı "Kurtarma-14" römorkörü tarafından yedeklenen tanker, Gemi Trafik Hizmetlerinin (VTS) talimatıyla Bozcaada'daki güvenli bölgeye demirletildi.

Tanker arızası nedeniyle bir süre güney-kuzey yönünde transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı saat 04.25'te yeniden açıldı.

Etiketler : çanakkale boğazı arıza tanker
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