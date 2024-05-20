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20 Mayıs 2024 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2024 Pazartesi 09:30:00

Ticaret Bakanlığı nisanda 465 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 465 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın, nisan ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 465 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 1 hariçte işleme izin belgesi, 16 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 13, resen de 3 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

Etiketler : ticaret bakanlığı firma işleme izin belgesi
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