Elektrikte indirim!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrik tarifelerinin vatandaşlar ve esnaflar lehine yeniden değerlendirileceğini açıklamasının ardından muhtemel indirim rakamı belli oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, elektrikte tarife değişikliklerini 1 Mart'a kadar tamamlamayı planladıklarını belirterek, esnafın fatura tutarında muhtemelen yüzde 25 indirim olacağını açıkladı. NTV'de soruları yanıtlayan Dönmez "Ticarethane grubunda yer alan esnaf ve zanaatkarlar için de konuttakine benzer bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladık. Bu konuda çalışma sürüyor. Hem ticarethane hem de konutlarda yeni tarife için amacımız çalışmayı 1 Mart'a kadar bitirmek. "Esnafa indirimli tarifede yüzde 25 gibi bir indirim söz konusu olacak" diye konuştu.

ESNAFA DA KADEME

Erdoğan'ın önceki gün kabine toplantısının ardından hükümetin vatandaşa desteğini sürdüreceğini ifade ettiğini anımsatan Dönmez, bu kapsamda önemli adımlar atılacağını söyledi. Ticarethaneler grubunda yer alan esnaf ve sanatkarlar ile diğer küçük işletmelerde konuttakine benzer, ticarethane tarifesi içerisinde bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladıklarını vurgulayan Dönmez, "Amacımız ve yaklaşımımız tüm ticarethaneler içerisinde de bir kademe belirlenmesi olacak. Şu anda biz bazı verileri sahadan istedik, bu rakamlara çalışıyoruz. Konuttaki 210 kilovatsaatten daha fazla olacak çünkü esnafın bir kısmının cihazları daha fazla. Ama bakkal, manav, berber, kırtasiye gibi küçük işletmeler, büfeler, kahvehaneler gibi bunların büyük kısmı indirimli tarifeden yararlanabilir hale gelecek" dedi. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliğinin, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülmesine ilişkin karar aldıklarını aktaran Dönmez, şöyle konuştu:

STK'LAR BİLGİ VERECEK

Bu abone grubunda yer alan ve mesken abone grubundan yararlanmak isteyen dernek ve vakıfların yöneticileri, elektriği satın aldıkları şirkete giderek bu durumlarını bildirecekler. Çünkü bunların dernek veya vakıf olduğunu elektrik şirketleri bilmiyor. Cemevleri de yine bu grupta değerlendirilecek."

KONUT İÇİN DE HAZIRLIK

Dönmez, 210 kilovatsaatin altındaki indirimli tarife ve üstündeki birim fiyatlara ilişkin vatandaşın lehine olacak bir düzenleme üzerinde çalışıldığını da söyledi. Dönmez "Şubat ayı verilerine de bakacağız. Bir ihtiyaç var mı yok mu değerlendireceğiz. Ama asıl üzerinde çalıştığımız belki 210 kilovatsaate kadar olan dilimde birim fiyatlar açısından başka imkan olabilir mi vatandaşın lehine ona çalışacağız" diye konuştu.

120 BİN STK'NIN FATURASINDA % 50 İNDİRİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın STK, dernek ve cemevleri'nde kullanılan elektrik tariflerinin konut statüsüne çevrileceğini duyurması STK'ları memnun etti. MÜSİAD Genel Sekreteri Cihad Terzioğlu "Kamu yararına çalışan bu kuruluşların tarifelerinin ticarethaneden konuta dönüştürülmesi marifetiyle elektrik maliyetleri, dağıtım bedeli dahil yüzde 50'ye yakın düşecektir" dedi. Terzioğlu, Türkiye'de 120 binden fazla faal sivil toplum kuruluşu bulunduğuna dikkati çekti. Enerji Tüketicileri Derneği Genel Başkanı Bülent Çebin de "Yapılan statü değişikliği olumlu bir adım olarak nitelendirilebilir" dedi.

RÜZGAR VE GÜNEŞE YATIRIM CAZİPLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rüzgar ve güneş yatırımlarına yönelik açıkladığı yeni teşvikler, güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarının artmasını sağlayacak. Erdoğan yaptığı açıklamada güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten lisanssız faaliyetlerin dördüncü bölge desteklerinden yararlanacağını ayrıca yüzde 30 oranında vergi indirimi, 6 yıl boyunca sigorta prim işveren hissesi desteği sağlanacağını açıklamıştı. Sektör temsilcileri yeni teşviklerini olumlu yansıyacağı görüşünde birleşiyor.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Başkanı Halil Demirdağ: Yeni teşviklerle artacağına inandığımız güneş yatırımları bu anlamda cari açığın kapatılmasına yardımcı olacak. Çok yerinde ve güzel bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Enerji Yatırımcıları Derneği Başkanı Cem Özkök: Yenilenebilir enerji kapasitemiz hızla artacak.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Ebru Arıcı: Düzenlemeyi çok önemli buluyor, 2022 yılının lisanssız rüzgar enerji yatırımlarının yılı olmasını umuyoruz.

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek: Ekonomik tahribatların yoğunlaştığı bu iki yılın ardından böyle bir teşvik sektörü rahatlatacaktır. Elektriği ucuzlatmasını da bekliyoruz.

ELİN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yalı: İlave teşvikler sektöre hareketlilik getirecek. Bizim gibi yatırımcıları heyecanlandırdı.

Enisolar Enerji San. Tic. AŞ'nin kurucusu Enis Fakioğlu: Bu düzenleme ile lisanssız rüzgar sektörü hız kazanacak.