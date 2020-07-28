  • BIST
    1152.7
  • Dolar
    6,9462
  • Euro
    8,1571
  • Altın
    436,7240
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz ve F-35 açıklaması
Deniz Çakır'ın yeni dizisi belli oldu
Bay Yanlış dizisi dünyaya açılıyor
Bakan Koca ve Soylu Kovid-19'u görüştü
İtalya'da yükseliş trendindeki günlük vaka artışı hız kesti
Twitter sahte video paylaşımı nedeniyle Trump'ın oğluna sınırlama getirdi
Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür
Bakan Koca son durumu paylaştı: Son 24 saatte 1092 hasta iyileşti, 15 kişi hayatını kaybetti
Deprem ve doğal afetler için Meclis'te araştırma komisyonu kurulması talebi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşıyla görüştü
'Sınav sonucumu öğreneceğim' diye evden çıkan Uğur 2 gündür kayıp
Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin CİMER'e 'memnuniyet' mesajları gönderildi
Fed, kredi programlarının süresini yıl sonuna kadar uzattı
Fenerbahçe Beko'da ayrılık
Bakan Albayrak: Türkiye 190 ülke arasında 33. sıraya yükseldi
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko Kovid-19'a yakalandı
Polisten 51 ilde 'KAAN' uygulaması eğitimi
Bakan Varank: Haziranda 859 belgeyle teşvik tarihimizin rekorunu kırdık
Bakan Gül: Uluslararası gençlik teşkilatının dünyaya söyleyeceği en güçlü mesaj barış ve adalet olma ...
Türk savaş helikopterleri bölgede! Ermenistan'ı ürküten anlar
ABD Çin'den gönderilen tohum paketleri nedeniyle soruşturma başlattı
İdlib'deki Suriyelilerden Türk askerine teşekkür
İran'da Devrim Muhafızları askeri tatbikat başlattı
Küme düşme kalkıyor mu? Kulüpler Birliği Başkanı açıkladı
28 Temmuz 2020 Salı 19:17:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2020 Salı 19:17:00

Bakan Varank: Haziranda 859 belgeyle teşvik tarihimizin rekorunu kırdık

Kaynak: AA

ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Haziranda 859 belgeyle teşvik tarihimizin rekorunu kırdık. 15,6 milyar liralık yatırım ve 23 binin üzerinde ilave istihdam bekliyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, haziranda yatırım iştahının çok güçlü olduğunu belirterek, düzenlenen 859 belgeyle teşvik tarihi rekoru kırıldığını, 15,6 milyar liralık yatırım ve 23 binin üzerinde ilave istihdam beklediklerini bildirdi.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, haziran ayına ilişkin yatırım teşvik verilerini değerlendirdi.

Haziranda yatırım iştahının çok güçlü olduğuna işaret eden Varank, "Düzenlediğimiz 859 belgeyle teşvik tarihimizin rekorunu kırdık. 15,6 milyar liralık yatırım ve 23 binin üzerinde ilave istihdam bekliyoruz." bilgilerini paylaştı.

Varank paylaşımında yılın ilk yarısında yatırım talebinin pandemiye rağmen geçen senenin üzerinde olduğuna dikkati çekerek, aylar itibarıyla düzenlenen teşvik belge sayısı ve yatırım teşvik verilerinin bulunduğu infografiğe de yer verdi.

Buna göre, teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların yüzde 61'i imalat, yüzde 20'si enerji, yüzde 13'ü hizmetler, yüzde 3'ü tarım, yüzde 3'ü de madencilik sektöründe bulunuyor.

Ayrıca ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre düzenlenen belge sayısında yüzde 80, öngörülen istihdamda yüzde 40 ve sabit yatırımda yüzde 14'lük artış göze çarpıyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER