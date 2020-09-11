11 Eylül 2020 Cuma 10:10:00 - Güncelleme:11 Eylül 2020 Cuma 10:13:00
Bakan Pakdemirli açıkladı! Bugün hesaplarda...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "TMO'ya 7 Eylül'den itibaren kuru üzüm teslim eden 456 üreticinin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki ürün bedeli bugün yatırıldı." dedi.
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