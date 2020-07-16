Bakan Pakdemirli açıkladı! 100 milyon Bakan Pakdemirli açıkladı! 100 milyon lirayı geçti lirayı geçti

Bakan Pakdemirli açıkladı! 100 milyon lirayı geçti

Bakan Pakdemirli, "Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) lansmandan bu yana sisteme 25 binden fazla çiftçimiz kayıt oldu. Cirosu 100 milyon lirayı geçti." dedi.