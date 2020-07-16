Bakan Pakdemirli açıkladı! 100 milyon Bakan Pakdemirli açıkladı! 100 milyon lirayı geçti lirayı geçti

16 Temmuz 2020 Perşembe 15:13:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 15:15:00
Bakan Pakdemirli açıkladı! 100 milyon lirayı geçti
Kaynak: AA
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Bakan Pakdemirli, "Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) lansmandan bu yana sisteme 25 binden fazla çiftçimiz kayıt oldu. Cirosu 100 milyon lirayı geçti." dedi.
Bakan Pakdemirli, "Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) lansmandan bu yana sisteme 25 binden fazla çiftçimiz kayıt oldu. Cirosu 100 milyon lirayı geçti." dedi.
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