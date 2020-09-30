Bakan Dönmez, Kanuni sondaj gemisi için tarih verdi
Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 3. sondaj gemisi Kanuni Boğaz geçiş hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklaması şu şekilde;
Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı’nda boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak. Yolun açık olsun Kanuni.
Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) September 30, 2020
Kanuni, Haydarpaşa Limanı’nda boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak.
Yolun açık olsun Kanuni. ������ https://t.co/xUV6ct393p