Bakan Albayrak bayram öncesi müjdeleri sıraladı... KDV oranları değişti

Albayrak, "Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. İş yeri kira stopajını yüzde 20'den 10'a indirdik." dedi.



Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:''Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var.İş yeri kira stopajını %20’den %10’a

Yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV’yi %18’den %8’e indirdik.Ayrıca; KDV oranı %8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV‘yi %1’e indirdik.

Esnafımızı her alanda desteklemek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu indirimler esnafımıza ve milletimize hayırlı olsun.' Kaynak: Berat Albayrak: Esnafımızı desteklemek için üzerimize düşeni yapıyoruz