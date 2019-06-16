3.5 ayda 8 saldırı

  • Bist 100
    90.787
  • Dolar
    5,9025
  • Euro
    6,6388
  • Altın
    254,5580
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatçılarımıza bu sene 3,1 milyar lira destek sağladık Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatçılarımıza bu sene 3,1 milyar lira destek sağladık
Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı
Libya krizi için çözüm planı önerisi Libya krizi için çözüm planı önerisi
Hong Kong yönetiminden yasal düzenleme özrü Hong Kong yönetiminden yasal düzenleme özrü
ABD'deki İHA yarışmasında Türk öğrencilerin başarısı ABD'deki İHA yarışmasında Türk öğrencilerin başarısı
Van'da 44 düzensiz göçmen yakalandı Van'da 44 düzensiz göçmen yakalandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan son dakika S-400 açıklaması! Bakan Çavuşoğlu'ndan son dakika S-400 açıklaması!
Afrin şehidi olan eşinin anılarını evinin odasında yaşatıyor Afrin şehidi olan eşinin anılarını evinin odasında yaşatıyor
Ali Koç ve yönetim kurulu ibra edildi Ali Koç ve yönetim kurulu ibra edildi
Son Dakika... 27 Mayıs’tan bugüne Irak'ın kuzeyinde 76 terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika... 27 Mayıs’tan bugüne Irak'ın kuzeyinde 76 terörist etkisiz hale getirildi
Star Gazetesi, yalan söyleyen Faruk Bildirici ve karanlık medyanın iftirasını çürüttü Star Gazetesi, yalan söyleyen Faruk Bildirici ve karanlık medyanın iftirasını çürüttü
Başkan Erdoğan'dan Rumların 'Tutuklarız' tehdidine yanıt: Avucunuzu yalarsınız Başkan Erdoğan'dan Rumların 'Tutuklarız' tehdidine yanıt: Avucunuzu yalarsınız
MSB'den 'Babalar Günü' videosu MSB'den 'Babalar Günü' videosu
MSB'den anlamlı 'Babalar Günü' videosu MSB'den anlamlı 'Babalar Günü' videosu
Juventus, Maurizio Sarri'yi açıkladı Juventus, Maurizio Sarri'yi açıkladı
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: İhracatçılarımız döviz alırken binde 1'lik kambiyo vergisi vermeyecekler Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: İhracatçılarımız döviz alırken binde 1'lik kambiyo vergisi vermeyecekler
Kütahya'da puslu havanın oluşturduğu harika manzara Kütahya'da puslu havanın oluşturduğu harika manzara
İkinci el otomobilde satışlar patladı İkinci el otomobilde satışlar patladı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in acı günü Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in acı günü
Niğde'de 2 çocuk babası, Babalar Günü'nde intihar etti Niğde'de 2 çocuk babası, Babalar Günü'nde intihar etti
Yaylaya giden kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı Yaylaya giden kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı
ABD'ye Hong Kong'daki protestolarda 'ihtiyat' uyarısı ABD'ye Hong Kong'daki protestolarda 'ihtiyat' uyarısı
Aracına zorla bindirdiği genç kıza cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı Aracına zorla bindirdiği genç kıza cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı
Yeni Malatyaspor'un River Plate'den transfer ettiği Alexander Barboza formayı giydi Yeni Malatyaspor'un River Plate'den transfer ettiği Alexander Barboza formayı giydi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Haziran 2019 12:42 | Pazar

3.5 ayda 8 saldırı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’ye karşı görülmemiş bir operasyona girişti. Sadece son 3.5 ayda Türk ekonomisini karalamaya yönelik 8 farklı rapor yayınlandı.

Dünya tarihinde birçok ekonomik krizin fitili ateşleyen kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, faiz lobisinin silahı haline geldi. 17-25 Aralık siyasal itibarsızlaşma operasyonu, Gezi saldırısı ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi olayların öncesi ve sonrasında yayımladığı raporlarla, Türkiye ekonomisini hedef tahtası haline getiren sıfırcı hoca, yine ‘seçim ayarlı’ provokasyona girişti. 

İLK SALDIRI 1 MART 

31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimler öncesi, saldırıların startını veren kurum, 1 Mart’ta ‘2019-2020 Makro Ekonomik Görünüm’ başlıklı bir rapor yayınladı. Büyüme tahminin düşürüldüğü ve bankacılık sektörüyle ilgili olumsuz tahminlerin yer aldığı bu raporun ardından, 5 ve 20 Mart’ta iki rapor daha açıklandı. Raporlarda da, TL’nin güç kaybedeceği, Merkez Bankası’nın hükümetin etkisinde olduğu iddia edildi. 

NİSANDA İKİ RAPOR DAHA 

Yerel seçimin gerçekleştiği günün ertesinde ise, ülkenin döviz rezervindeki azalışa dikkat çekildi. Bu kez de, Türkiye’ye İMF’nin kapısı adres gösterildi. Seçim ayarlı raporlar bununla da sınırlı kalmadı. Moody’s 12 Nisan’da bir rapor daha yayımlayarak, piyasalara çok olumlu yansıyan Yeni Reform Paketi'ni hedef aldı. Tüm sektörlere ilaç olacak destek programı hakkında karalama kampanyası başlatarak, reform paketinin zayıf olduğunu öne sürdü. Sıfırcı hoca lakaplı kurum daha sonra 13 ve 16 Mayıs’ta yayımladığı iki raporda algı operasyonlarına devam etti. 

MOODY’S’TEN S400 TEHTİDİ 

Önceki gün açıkladığı raporda da Türkiye’nin notunu Ba3’ten, B1’e düşürdüğünü açıklayan Moody’s, İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin belirsizlik yarattığına dikkat çekti. Raporun devamında daha skandal ifadelere veren Moody’s, S400 hava savunma sistemi alan Türkiye’yi not kırmakla tehdit etti: “ABD ile yaptırım boyutunda bir kötüleşme de kredi notu üzerinde aşağı yönlü baskıya neden olur.Not artırımı olası değil, ancak yetkililer dış baskılara karşı ekonomide yeniden dengelenmeyi sağlayacak güvenilir ve geniş çaplı bir program uygularsa not stabilize olur.” 

BİZ BU OYUNU DEFALARCA GÖRDÜK 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine ilişkin, “Ellerinden geliyorsa daha da fazla düşürsünler. Biz bu oyunu defalarca gördük. Bu, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını, liderinin arkasında durmaktan alıkoymamıştır, bu seçimlerde de alıkoyamayacaktır. Seçim varsa, sözde kredi derecelendirme kuruluşları hemen rollerine bürünürler. Kendilerinden bekleneni yaparlar” dedi.   

Seçim ayarlı provokasyon 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Türkiye hakkında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından verilen not indirim kararının, Türkiye ekonomisinin temel göstergeleriyle bağdaşmadığı belirtilerek, “Bu nedenle kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve tarafsızlığı açısından soru işaretleri yaratmaktadır.” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, “Kuruluş, yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin borçlarının rezervlerinden 2,6 kat fazla olduğuna vurgu yapmıştır. Bu oran, Moody's'in bizden daha yukarıda notlandırdığı bazı gelişmekte olan ülkelerde dahi bizim çok üzerimizdedir”denildi. 

TAKVİMSİZ AÇIKLAMA

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Avrupa Birliği’yle imzaladığı protokol gereği, raporlarda uyulması gereken kurallar belirlenmişti. Buna göre, kredi derecelendirme kuruluşunun ilk olarak bir takvim belirleyerek, hangi ülkenin kredi notunu ne zaman açıklayacağını önceden duyurması gerekiyor. Fakat Moody’s, zorunlu olduğu halde daha Türkiye 2019 yılı için not takvimini açıklamadı. 

B1 SKANDALI 

Türkiye, Moody’s’in B1, yani ‘çok spekülatif’ notuna sahip ülkeler kümesinde çok pozitif ayrışıyor. G20 ve OECD ülkeleri arasında büyüme rekoru kıran Türkiye ekonomisi, “Arnavutluk, Dominik, Fiji, Lübnan, Moğolistan, Papua Yeni Gine, Paraguay, Saint Vincent, Senagal, Sırbistan, Srilanka, Surinam,Vietnam” ülkeleriyle eşdeğer görülüyor! Kümede büyüme oranı açısından Türkiye’nin üzerinde performans gösteren hiçbir ülkenin yer almaması da dikkat çekiyor. 

TARİHİ KRİZİ GİZLEMİŞTİ

Türkiye'ye yönelik olarak yanlış bir puanlama yapan Moody's'in geçmişine bakıldığında, sayısız skandala ve etik dışı karara imza atmış olduğu görülüyor. Moody's'in 2008 yılında tarihinin en ağır ekonomik krizini öngörememiş. 10 eylül 2008'de Moody's'ten 'pekiyi' notu alan Lehman Brothers, sadece 5 gün sonra iflasını açıkladı​​.  Daha sonra Moody’s’e notları yanlış değerlendirdiği gerekçesiyle, ABD’de 16 milyon dolar para cezası kesilmişti. ABD'li üç büyük derecelendirme kuruluşu 2008'den bu yana birçok ceza ile karşı karşıya kaldı, uzlaşarak kurtuldu. 

Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması!
Star'dan algı peşinde koşanların asılsız iddialarına yalanlama
Son Dakika... 27 Mayıs’tan bugüne 76 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan Rumların 'Tutuklarız' tehdidine yanıt: Avucunuzu yalarsınız
MSB'den anlamlı 'Babalar Günü' videosu
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
İkinci el otomobilde satışlar patladı
Limonlar nemli depoda çürüyünce fiyatlar artışa geçti
İsmail Küçükkaya, Tarihi Buluşma’nın merak edilenlerini anlattı
Son Dakika... Terör örgütüne üst düzey darbe
3.5 ayda 8 saldırı
Devlet Bahçeli İstanbul'da konuşuyor
Zeliha kaptan kalp krizi geçiren yolcuyu kurtardı
Son Dakika... İdlib’te Gözlem Noktamıza saldırı! TSK anında karşılık verdi
Taksim'de tiner dehşeti!
Başkan Erdoğan'dan liderlerle kritik görüşmeler
Kırıkkale'de sele kapılan karı koca öldü
Norveç'te İslam karşıtı gösteride Kur'an-ı Kerim provakasyonu
Dilenci kadının tehdidi polisi hayretler içinde bıraktı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ