İşte güncel Altın fiyatları...

Çeyrek Altın ve Gram altın fiyatları gün içerisinde sert hareketliliğine devam ediyor. Global çapta ONS altın fiyatında yaşanan dalgalanma Kapalı Çarşı piyasasında altın fiyatlarına anına yansıyor. Yatırımcılar ve yaz aylarının gelmesi ile düğün yapacak çiftler ise altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. 17 Temmuz Cuma an itibari ile Gram Altın 397,61 TL'den işlem görürken, Türkiye'de en çok rağbet edilen Çeyrek Altın 651,38 TL'den satışa sunuluyor. İşte 17 Temmuz güncel Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları...

İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan 17 Temmuz altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

Gram Altın fiyatı

Gram Altın Türkiye'de altına yatırım aracı olarak yönelenlerin en çok ilgi gösterdiği ve birikim yaptığı altınlar arasın yerini alıyor. ONS fiyatın dalgalanması ile birlikte hareketlenen Gram Altın 17 Temmuz Cuma günü 396,46 TL'den alış fiyatı belirlendi. Hareketin sürdüğü bu dönemde Kapalı Çarşı piyasasına göre 397,61 TL'den satış gördü.

Çeyrek Altın fiyatı

Çeyrek altın fiyatları ONS altın fiyatlarında yaşanan değişim ile birlikte dalgalanmaya devam ediyor. Türkiye'de özellikle düğün sezonunda takı aracı olarak ilgi gören Çeyrek Altına Kapalı Çarşı piyasasında 638,25 TL'san alış fiyatı belirlendi. 651,38 TL'den ise alıcı buldu.

Yarım altın fiyatı: 1.302,76 TL

Tam Altın fiyatı: 2.579,06 TL

22 Ayar Altın fiyatı: 367,20 TL

18 Ayar Altın fiyatı: 300,00 TL

14 Ayar Altın fiyatı: 233,77 TL

Cumhuriyet Altın fiyatı: 2.652,49 TL

ONS Altın fiyatı: 1.800,15 Dolar

Gremse Altın (iki buçukluk altın) fiyatı: 6.448,66 TL