  • BIST
    1540.21
  • Dolar
    7,4248
  • Euro
    9,0056
  • Altın
    442,5540
İstanbul
10 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turu yapıldı
Zimbabve kabinesinden bir bakan daha Kovid-19 nedeniyle öldü
Başkan Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı
"Gemimiz, Türk sahipli veya Türk bayraklı değildir"
Başkan Erdoğan 'Bir müjde vermek istiyorum' sözleriyle duyurdu
Coşkun Sabah'tan İlyas Salman'a tepki
‘Erdoğan her fiyatı biliyor, denetimler sıkılaştırılacak'
Beklenen uçak İstanbul'a iniş yaptı
Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar kapıya dayandı
Trump'ın Senatodaki azil yargılaması için Washington'da 5 bin Ulusal Muhafız kalacak
Demet Sağıroğlu hayranlarına müjde! Papatya Falları albümü plak oldu
'Kar postlarınızı tamamladıysanız...'
Hadise'den eleştirilere yanıt: Popçu değil müzisyenim
Soner Arıca kırmızılı yeni tarzı ile dikkat çekti
Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un aldığı doğum günü hediyesi ile poz verdi
İdo Tatlıse'ten nişanlısı Yasemin Şefkatli'ye romantik kutlama
Gökçe Bahadır, o heyecanını unutamadı
Almeda Abazi Sayışman fit hali ile dikkat çekti
Tuğba Yurt'tan YouTube repertuvarı
Saruhan Hünel: Çalışmak ibadettir
Serenad Bayraktar'dan yeni şarkısı heyecanı
Bengü konser vermeyi iple çekiyor
Gizem Karaca karavandan uçtu
Engin Hepileri'den Beyza Şekerci'ye romantik doğum günü kutlama
25 Ocak 2021 Pazartesi 17:52:00 - Güncelleme:25 Ocak 2021 Pazartesi 17:52:00

Zimbabve kabinesinden bir bakan daha Kovid-19 nedeniyle öldü

ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Joel Matiza, kabinede virüsten ölen dördüncü bakan oldu.

Afrika ülkesi Zimbabve'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Joel Matiza, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Yerel basındaki habere göre, Matiza, Kovid-19 nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bakan Matiza, kabineden Kovid-19 nedeniyle ölen dördüncü bakan oldu.

Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ülkedeki salgının tehlikeli hale geldiğine dikkati çekerek, "Salgın ayrım gözetmiyor, hepimiz tehlikedeyiz." uyarısında bulundu.

Zimbabve Tarım Bakanı Perence Shiri, Manicaland Eyaleti İl İşleri Bakanı Ellen Gwaradzimba ve Dışişleri Bakanı Sibusiso Moyo Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Bu güne kadar 31 bin 320 kişide Kovid-19 tespit edilen ülkede virüsten ölenlerin sayısı 1005'e yükseldi.

Etiketler : Zimbabve Perence Emmerson Mnangagwa Kovid-19
Ata Demirer annesiyle inzivada

Ata Demirer annesiyle inzivada
2021 model Deniz Seki

2021 model Deniz Seki
Hadise'yi sert sözlerle eleştirdi!

Hadise'yi sert sözlerle eleştirdi!
Tuba Ünsal ile Buse İskenderoğlu'nun kayak keyfi!

Tuba Ünsal ile Buse İskenderoğlu'nun kayak keyfi!
Derya Şensoy'dan Çakallarla Dans 3 itirafı

Derya Şensoy'dan Çakallarla Dans 3 itirafı
Gülden: Duygulara hitap etmiyorsam bırakırım

Gülden: Duygulara hitap etmiyorsam bırakırım
Fatma Toptaş'a İspanya'dan 'El Test' teklifi

Fatma Toptaş'a İspanya'dan 'El Test' teklifi
Öykü Çelik, Hollywood yöntemiyle güzelleşti

Öykü Çelik, Hollywood yöntemiyle güzelleşti
Neslihan Atagül'den sendrom sonrası ilk fotoğraf

Neslihan Atagül'den sendrom sonrası ilk fotoğraf

EN ÇOK OKUNAN HABERLER