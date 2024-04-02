VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kıbrıs'tan Gazze'ye gemilerle gönderilen insani yardım, teslim edilemeden geri dönüyor
Yunanistan'da 31 Mart'ta başlayan orman yangını sürüyor
DEM'lilerden çirkin provokasyon! Polise taşlarla saldırdılar
Soykırımcı İsrail, 7 Ekim'den beri 6050 Filistinli öğrenci şehit etti!
Türkiye'den İsrail sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
Ömer Çelik: AK Parti sorumluluğunu yerine getirecektir
02 Nisan 2024 Salı 18:24:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 18:24:00

Yunanistan'da 31 Mart'ta başlayan orman yangını sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Yunanistan'ın Katerin kentindeki Pieria Ori ormanlık alanında 31 Mart'ta öğle saatlerinde başlayan yangın devam ediyor.

Yunanistan'da 31 Mart'ta başlayan orman yangını sürüyor.

Yunan basınındaki haberlerde, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangının, tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadığı belirtildi.

Haberlerde, yangının rüzgarın da etkisiyle Kozanı kentine doğru ilerlediği, söndürme çalışmalarına iki yangın söndürme helikopteri, 59 itfaiye ekibi ve 15 yangın söndürme aracının katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Etiketler : yUNANİSTAN ORMAN YANGINI Katerin
‘Demir Kapı'lar açılıyor

‘Demir Kapı'lar açılıyor
Klip çekiminde parmağını kırdı

Klip çekiminde parmağını kırdı
'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor

'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Başarı yemeği

Başarı yemeği
Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem

Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem
Şebnem Schaefer tiyatroda

Şebnem Schaefer tiyatroda
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX